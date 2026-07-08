Fan Argentina vỡ òa vì Messi, fan Ai Cập chết lặng sau màn ngược dòng kinh điển

Không khí trước thềm trận đấu giữa Argentina và Ai Cập thuộc khuôn khổ vòng 1/8 World Cup vô cùng sôi động

Cổ động viên 2 đội nhảy múa tưng bừng với niềm tin chiến thắng dành cho đội nhà

Trên khán đài, cổ động viên Ai Cập nổi bật với trang phục cực "độc"

Fan nữ Argentina khoe sắc nóng bỏng

Cổ động viên Ai cập vỡ òa khi đội nhà liên tiếp ghi bàn để dẫn 2-0

Các cổ động viên ở Zamalek (Ai Cập) chia vui với đội tuyển quê nhà

Cổ động viên Argentina hồi hộp theo dõi tại một quán rượu ở Miami (Mỹ) trước khi vỡ òa sau khoảnh khắc Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2, khởi đầu cho màn ngược dòng không tưởng

Khoảnh khắc cổ động viên Ai Cập chết lặng khi Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina đúng vào phút bù giờ

Niềm vui của các cổ động viên Argentina khi đội nhà trở về từ "cõi chết"

Trên sân vận động Atlanta, các cổ động viên đã sẵn sàng cho bữa tiệc mừng chiến thắng của nhà đương kim vô địch