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World Cup 2026

Fan Argentina vỡ òa vì Messi, fan Ai Cập chết lặng sau màn ngược dòng kinh điển

Sự kiện: World Cup 2026 Mohamed Salah Lionel Messi

Fan Argentina và Ai Cập tạo nên bầu không khí cả trong lẫn ngoài sân cỏ để "tiếp lửa" cho dàn sao.

   

Không khí trước thềm trận đấu giữa Argentina và Ai Cập thuộc khuôn khổ vòng 1/8 World Cup vô cùng sôi động

Không khí trước thềm trận đấu giữa Argentina và Ai Cập thuộc khuôn khổ vòng 1/8 World Cup vô cùng sôi động

Cổ động viên 2 đội nhảy múa tưng bừng với niềm tin chiến thắng dành cho đội nhà

Cổ động viên 2 đội nhảy múa tưng bừng với niềm tin chiến thắng dành cho đội nhà

Trên khán đài, cổ động viên Ai Cập nổi bật với trang phục&nbsp;cực "độc"

Trên khán đài, cổ động viên Ai Cập nổi bật với trang phục cực "độc"

Fan Argentina vỡ òa vì Messi, fan Ai Cập chết lặng sau màn ngược dòng kinh điển - 4

Fan nữ Argentina khoe sắc nóng bỏng

Fan nữ Argentina khoe sắc nóng bỏng

Cổ động viên Ai cập vỡ òa khi đội nhà liên tiếp ghi bàn để dẫn 2-0

Cổ động viên Ai cập vỡ òa khi đội nhà liên tiếp ghi bàn để dẫn 2-0

Fan Argentina vỡ òa vì Messi, fan Ai Cập chết lặng sau màn ngược dòng kinh điển - 7

Các cổ động viên&nbsp;ở Zamalek (Ai Cập) chia vui với đội tuyển quê nhà

Các cổ động viên ở Zamalek (Ai Cập) chia vui với đội tuyển quê nhà

Fan Argentina vỡ òa vì Messi, fan Ai Cập chết lặng sau màn ngược dòng kinh điển - 9

Cổ động viên Argentina hồi hộp theo dõi tại một quán rượu ở Miami (Mỹ) trước khi vỡ òa sau khoảnh khắc Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2, khởi đầu cho màn ngược dòng không tưởng

Cổ động viên Argentina hồi hộp theo dõi tại một quán rượu ở Miami (Mỹ) trước khi vỡ òa sau khoảnh khắc Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2, khởi đầu cho màn ngược dòng không tưởng

Khoảnh khắc cổ động viên Ai Cập chết lặng khi Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina đúng vào phút bù giờ

Khoảnh khắc cổ động viên Ai Cập chết lặng khi Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina đúng vào phút bù giờ

Niềm vui của các cổ động viên Argentina khi đội nhà trở về từ "cõi chết"

Niềm vui của các cổ động viên Argentina khi đội nhà trở về từ "cõi chết"

Fan Argentina vỡ òa vì Messi, fan Ai Cập chết lặng sau màn ngược dòng kinh điển - 13

Fan Argentina vỡ òa vì Messi, fan Ai Cập chết lặng sau màn ngược dòng kinh điển - 14

Trên sân vận động Atlanta, các cổ động viên đã sẵn sàng cho bữa tiệc mừng chiến thắng của nhà đương kim vô địch

Trên sân vận động Atlanta, các cổ động viên đã sẵn sàng cho bữa tiệc mừng chiến thắng của nhà đương kim vô địch

Rực lửa Argentina đấu Ai Cập: Siêu sao Messi hóa "tội đồ" hiệp 1, sút hỏng phạt đền
Rực lửa Argentina đấu Ai Cập: Siêu sao Messi hóa "tội đồ" hiệp 1, sút hỏng phạt đền

Siêu sao Lionel Messi tiếp tục sắm vai đầu tàu cho Argentian trên con đường bảo vệ chức vô địch World Cup.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/07/2026 00:22 AM (GMT+7)
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