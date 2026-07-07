Rực lửa Argentina đấu Ai Cập: Siêu sao Messi hóa "tội đồ", sút hỏng phạt đền

Một ngày trước, người hâm mộ bóng đá thế giới đã phải chứng kiến cảnh Ronaldo bật khóc khi giấc mơ vô địch World Cup chính thức khép lại. Chưa đầy 24 tiếng sau, đại kình địch của CR7 trong suốt 20 năm qua, Lionel Messi tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Messi bất ngờ sút hỏng phạt đền

Tuy nhiên, Messi vừa khiến người hâm mộ Argentina đau lòng. Siêu sao 39 tuổi được giao trọng trách sút phạt đền sau khi Tagliafico bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tưởng như "Những vũ công Tango" sẽ có bàn gỡ hòa chỉ vài phút sau khi thủng lưới.

Thế nhưng, Messi lại sút hỏng phạt đền. Siêu sao người Argentina quyết định đưa bóng về góc phải khung thành theo hướng sút. Bóng đi khá căng nhưng không hiểm và thủ môn Shobeir đã đoán đúng hướng và đẩy bóng thành công.

Đây là lần thứ hai Messi sút hỏng phạt đền tại World Cup 2026. Trước đó, siêu sao người Argentina sút hỏng phạt đền trong trận đấu với ĐT Áo. Theo thống kê, siêu sao người Argentina là cầu thủ đầu tiên sút hỏng 2 quả phạt đền (không tính luân lưu) trong một kỳ World Cup.