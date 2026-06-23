ĐT Pháp đấu Iraq: Mbappe ghi siêu phẩm mãn nhãn, cán mốc 100 trận cho ĐTQG
Tiền đạo Mbappe đã mang đến khác biệt lớn trong ngày tuyển Pháp chạm trán Iraq ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026.
Mbappe như thường lệ được kỳ vọng lớn nhất bên phía tuyển Pháp. Anh đã không phụ lòng HLV Deschamps khi ghi bàn thắng mở điểm vào ngay phút 14. Nhận đường chuyền của Olise, Mbappe đã lập tức tung ra cú sút xa trái phá bằng chân trái. Thủ môn của Iraq nỗ lực bay người, thậm chí chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản phá.
Hiện Mbappe đã có được 15 bàn thắng sau 3 kỳ World Cup tham dự. Anh hiện xếp thứ 3 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu khi chỉ kém Klose (16 bàn) và Messi (18 bàn).
Niềm vui lớn của Mbappe và các đồng đội
Đáng chú ý, đây còn là trận đấu thứ 100 của Mbappe trong màu áo tuyển Pháp. Ở tuổi 27 và 184 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt được số trận này.
Hiện Mbappe duy trì vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp. Anh có cho mình 59 bàn thắng trong màu áo "Gà trống Gaulois", hơn người xếp thứ 2 là Giroud khoảng cách 2 bàn.
Mbappe vẫn luôn làm tâm điểm của sự chú ý mỗi khi ĐT Pháp xung trận đặc biệt là tại World Cup.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/06/2026 04:15 AM (GMT+7)