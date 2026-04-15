Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Brazil tại World Cup 2026 mới nhất
Cập nhật chính xác lịch thi đấu của đội tuyển Brazil tại World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026.
Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Brazil tại World Cup 2026
|
Thời gian
|Mã trận
|
Đội 1
|
Đội 2
|
Bảng
|
Sân vận động
|
Địa điểm
|
Trực tiếp
|
Lượt trận 1 vòng bảng
|
14/06
05:00
|
Trận 6
|
Brazil
|
Marocco
|
C
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
VTV
|
Lượt trận 2 vòng bảng
|
20/06
07:30
|Trận 31
|
Brazil
|
Haiti
|
C
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
VTV
|
Lượt trận cuối vòng bảng
|
25/06
05:00
|Trận 52
|
Scotland
|
Brazil
|
C
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
VTV
|
1/16
|
29/06
02:00
|Trận 73
|
Á quân Bảng A
|
Á quân Bảng B
|
1/16 - 1
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
VTV
|
30/06
00:00
|Trận 76
|
Nhất Bảng C
|
Á quân Bảng F
|
1/16 - 2
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
VTV
|
30/06
03:30
|Trận 74
|
Nhất Bảng E
|
Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F
|
1/16 - 3
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
VTV
|
30/06
08:00
|Trận 75
|
Nhất Bảng F
|
Á quân Bảng C
|
1/16 - 4
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
VTV
|
01/07
00:00
|Trận 78
|
Á quân Bảng E
|
Á quân Bảng I
|
1/16 - 5
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
01/07
04:00
|Trận 77
|
Nhất Bảng I
|
Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H
|
1/16 - 6
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
VTV
|
01/07
08:00
|Trận 79
|
Nhất Bảng A
|
Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I
|
1/16 - 7
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
VTV
|
01/07
23:00
|Trận 80
|
Nhất Bảng L
|
Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K
|
1/16 - 8
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
VTV
|
02/07
03:00
|Trận 83
|
Nhất Bảng G
|
Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J
|
1/16 - 9
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
VTV
|
02/07
07:00
|Trận 82
|
Nhất Bảng D
|
Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J
|
1/16 - 10
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
VTV
|
03/07
02:00
|Trận 84
|
Nhất Bảng H
|
Á quân Bảng J
|
1/16 - 11
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
VTV
|
03/07
06:00
|Trận 83
|
Á quân Bảng K
|
Á quân Bảng L
|
1/16 - 12
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
VTV
|
03/07
10:00
|Trận 85
|
Nhất Bảng B
|
Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J
|
1/16 - 13
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
VTV
|
04/07
01:00
|Trận 88
|
Á quân Bảng D
|
Á quân Bảng G
|
1/16 - 14
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
04/07
05:00
|Trận 86
|
Nhất Bảng J
|
Á quân Bảng H
|
1/16 - 15
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
VTV
|
04/07
08:30
|Trận 87
|
Nhất Bảng K
|
Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L
|
1/16 - 16
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
VTV
|
1/8
|
05/07
00:00
|Trận 90
|
Thắng 1/16 - 1
|
Thắng 1/16 - 4
|
1/8 - 1
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
VTV
|
05/07
04:00
|Trận 89
|
Thắng 1/16 - 3
|
Thắng 1/16 - 6
|
1/8 - 2
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
VTV
|
06/07
03:00
|Trận 91
|
Thắng 1/16 - 2
|
Thắng 1/16 - 4
|
1/8 - 3
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
VTV
|
06/07
07:00
|Trận 92
|
Thắng 1/16 - 7
|
Thắng 1/16 - 8
|
1/8 - 4
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
VTV
|
07/07
02:00
|Trận 93
|
Thắng 1/16 - 12
|
Thắng 1/16 - 11
|
1/8 - 5
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
07/07
07:00
|Trận 94
|
Thắng 1/16 - 10
|
Thắng 1/16 - 9
|
1/8 - 6
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
VTV
|
07/07
23:00
|Trận 95
|
Thắng 1/16 - 15
|
Thắng 1/16 - 14
|
1/8 - 7
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
VTV
|
08/07
03:00
|Trận 96
|
Thắng 1/16 - 13
|
Thắng 1/16 - 16
|
1/8 - 8
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
VTV
|
Tứ kết
|
10/07
03:00
|Trận 97
|
Thắng 1/8 - 2
|
Thắng 1/8 - 1
|
Tứ kết 1
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
VTV
|
11/07
02:00
|Trận 98
|
Thắng 1/8 - 5
|
Thắng 1/8 - 6
|
Tứ kết 2
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
VTV
|
12/07
04:00
|Trận 99
|
Thắng 1/8 - 3
|
Thắng 1/8 - 4
|
Tứ kết 3
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
VTV
|
12/07
08:00
|Trận 100
|
Thắng 1/8 - 7
|
Thắng 1/8 - 8
|
Tứ kết 4
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
VTV
|
Bán kết
|
15/07
02:00
|Trận 101
|
Thắng Tứ kết 1
|
Thắng Tứ kết 2
|
Bán kết 1
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
VTV
|
16/07
02:00
|Trận 102
|
Thắng Tứ kết 3
|
Thắng Tứ kết 4
|
Bán kết 2
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
VTV
|
Tranh hạng 3
|
19/07
04:00
|Trận 103
|
Thua Bán kết 1
|
Thua Bán kết 2
|
Tranh 3-4
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
VTV
|
Chung kết
|
20/07
02:00
|Trận 104
|
Thắng Bán kết 1
|
Thắng Bán kết 2
|
Chung kết
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
VTV
Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết.
-15/04/2026 10:03 AM (GMT+7)