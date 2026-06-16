David Beckham & bàn thắng kéo dài 20 năm trên đất Mỹ

2007, kết thúc sự nghiệp & khởi đầu cuộc cách mạng

Năm 2007, Beckham gia nhập LA Galaxy. Nhiều người xem đây là điểm dừng chân của một ngôi sao đã đi qua đỉnh cao. Từ M.U đến Real Madrid, từ Champions League đến đội tuyển Anh, Beckham từng đứng giữa ánh sáng lớn nhất của bóng đá châu Âu. Vì thế, việc anh sang Mỹ bị không ít người nhìn như một chuyến dưỡng già. Nhưng Beckham không đến Mỹ để kết thúc sự nghiệp. Anh đến để bắt đầu một cuộc cách mạng.

Ở thời điểm ấy, bóng đá tại Mỹ vẫn là môn thể thao thứ yếu. Người Mỹ có bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày, khúc côn cầu trên băng. Họ có Super Bowl, NBA Finals, World Series. Còn bóng đá, người Mỹ gọi là “soccer”, chứ không phải football, vẫn bị đặt ở phía sau, như một môn thể thao của trường học, cộng đồng nhập cư và những người yêu bóng đá một cách lặng lẽ.

ĐT Mỹ có chiến thắng vang dội 4-1 trước Paraguay. Ảnh: AP.

MLS lúc đó không chỉ thiếu ngôi sao. MLS thiếu sự chú ý. Và Beckham mang đến đúng thứ mà bóng đá Mỹ cần nhất: ánh đèn. Anh mang tới truyền thông thế giới, nhà tài trợ, hợp đồng thương mại, những khán giả mới và sự tò mò của cả nước Mỹ. Một trận đấu của LA Galaxy có Beckham không còn chỉ là một trận bóng. Nó trở thành một sự kiện. Người ta tới sân để xem Beckham tạt bóng, sút phạt, chuyền dài; nhưng cũng tới để nhìn tận mắt một biểu tượng toàn cầu.​

Cái giỏi của Beckham là anh hiểu nước Mỹ không thể được chinh phục chỉ bằng bóng đá thuần túy. Ở châu Âu, bóng đá là tôn giáo. Ở Mỹ, bóng đá phải đi qua cánh cửa của giải trí, thời trang, truyền hình, người nổi tiếng và văn hóa đại chúng. Những trận đấu của LA Galaxy, có David Beckham và trên khán đài toàn những ngôi sao hạng A của Hollywood như Tom Cruise, Will Smiths vừa thu hút người hâm mộ toàn cầu, vừa đánh động cho người Mỹ về môn thể thao đang nổi ở Mỹ. Đó là bước ngoặt đầu tiên, trước khi khiến người Mỹ yêu bóng đá, Beckham khiến họ phải nhìn bóng đá và thế giới phải chú ý đến bóng đá Mỹ. Beckham không cố biến nước Mỹ thành châu Âu mà giúp bóng đá học cách nói ngôn ngữ của nước Mỹ.

Beckham mở con đường cho các ngôi sao sang Mỹ sau này như Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Kaká, David Villa, Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Frank Lampard và cả vụ nổ mang tên Lionel Messi. Mỗi ngôi sao là một cột mốc và Beckham là người đặt viên gạch đầu tiên đủ nặng để con đường ấy thành hình.

Vụ nổ Messi vang khắp toàn cầu

Messi đến Inter Miami, đó không chỉ là một thương vụ bóng đá. Đó là một vụ nổ truyền thông toàn cầu. Messi không chọn Mỹ vì Inter Miami trả nhiều tiền hơn Saudi Arabia – nơi sẵn sàng đưa Messi 400 triệu USD và trở thành chúa tể trên thị trường chuyển nhượng. Messi chọn một cấu trúc thông minh hơn: lương lớn, quyền sở hữu tương lai, lợi ích thương mại với Apple TV, Adidas, môi trường sống ở Miami và một chương mới cho gia đình, thương hiệu, di sản. Đó là nước đi mang dấu ấn rất đậm nét của Beckham – người đã chuẩn bị cả nền tảng để Messi gật đầu.

Khi Beckham đặt chân tới LA Galaxy, những ngôi sao hiện tại của đội tuyển Mỹ như Christian Pulisic, Weston McKennie hay Gio Reyna vẫn còn là những đứa trẻ, nhiều người còn chưa chạm đến trái bóng. Họ lớn lên trong một nước Mỹ bắt đầu có nhiều sân tập hơn, nhiều học viện nghiêm túc hơn, nhiều trận đấu được truyền thông chú ý hơn và nhiều gia đình tin rằng bóng đá có thể là một con đường thật sự.

Người Mỹ giờ đã dành sự quan tâm lớn hơn cho bóng đá. Ảnh: AP.

Tất nhiên, Beckham không một mình tạo ra bóng đá Mỹ hôm nay. Bóng đá nữ Mỹ, cộng đồng nhập cư, MLS, các học viện, các HLV, các ông chủ CLB, các thế hệ cầu thủ bản địa đều góp phần vào hành trình đó. Nhưng Beckham là một trong những người đánh thức giấc mơ ấy mạnh mẽ nhất. Từ một môn thể thao bị xếp sau bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày, bóng đá giờ đây trở thành một phần trong giấc mơ thể thao lớn nhất nước Mỹ. Beckham đã chạm vào nước Mỹ từ năm 2007. Và gần 20 năm sau, khi World Cup bùng nổ trên đất Mỹ, người ta mới thấy hết giá trị của cái chạm ấy.

Năm 2007, anh đến Mỹ để quảng bá bóng đá. Năm 2026, nước Mỹ là chủ nhà của World Cup, sân chơi lớn nhất hành tinh. FIFA kỳ vọng một chu kỳ doanh thu kỷ lục. Các sân vận động chật kín cảm xúc. Truyền thông bùng nổ. Người nổi tiếng xuất hiện. Và ngay cả Nhà Trắng cũng nhập cuộc bằng những thông điệp động viên đội tuyển Mỹ.

Có những cầu thủ làm thay đổi một trận đấu. Có những huyền thoại làm thay đổi một CLB. Còn David Beckham, bằng danh tiếng, sự lịch lãm, tư duy thương mại và khả năng kết nối văn hóa, đã góp phần thay đổi vị thế của bóng đá trên đất Mỹ và cách thế giới nhìn bóng đá Mỹ. Đó mới là bàn thắng lớn nhất đời Beckham tại MLS. Một bàn thắng kéo dài 20 năm.

Beckham từng đến Mỹ không chỉ để đá bóng, mà để mở đường cho một sự nghiệp thứ hai: từ cầu thủ thành ông chủ. Từ biểu tượng sân cỏ thành doanh nhân thể thao. Từ người quảng bá MLS thành người kéo Messi về MLS. Sau này, nếu Messi cũng sở hữu một đội bóng, hoặc là cổ đông của Inter Miami, sức hút của bóng đá Mỹ sẽ không kém gì châu Âu…