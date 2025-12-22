Gia đình Beckham dậy sóng: Con trai cả chặn bố mẹ trên Instagram, mâu thuẫn âm ỉ

🔥 Cruz Beckham lên tiếng bảo vệ bố mẹ

Cruz Beckham, 20 tuổi, đã thẳng thắn phản bác bài viết của Daily Mail cho rằng David Beckham (50 tuổi) và Victoria Beckham (51 tuổi) đã hủy theo dõi Brooklyn (26 tuổi) cùng vợ là Nicola Peltz (30 tuổi) trên Instagram như một động thái đáp trả.

Cruz Beckham phủ nhận tin bố mẹ hủy theo dõi Brooklyn

Trên Instagram Stories, Cruz đăng lại hình ảnh bài báo và khẳng định: “KHÔNG ĐÚNG. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ hủy theo dõi con trai của họ. Hãy nói cho đúng sự thật. Họ thức dậy và nhận ra mình đã bị chặn… tôi cũng vậy”.

Lời khẳng định này khiến dư luận càng tin rằng mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình đang ở mức căng thẳng nhất từ trước đến nay.

👨‍👩‍👦‍👦 Gia đình Beckham chia rẽ vì mạng xã hội?

Theo The Mirror, Nicola Peltz - vợ Brooklyn hiện không theo dõi bất kỳ ai trong số bố mẹ chồng trên Instagram. Điều này được xem là một chi tiết nhỏ nhưng phản ánh rõ ràng sự rạn nứt âm ỉ kéo dài giữa hai phía: Beckham - Victoria ở Anh và Brooklyn - Nicola tại Mỹ.

Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz bị cho là giữ khoảng cách với bố mẹ

Theo The Mirror, mâu thuẫn trong gia đình Beckham được cho là bắt nguồn từ năm 2022, thời điểm Brooklyn và Nicola chuẩn bị cho đám cưới trị giá hàng triệu bảng. Căng thẳng nảy sinh khi Nicola chọn váy cưới của Valentino thay vì thiết kế do mẹ chồng Victoria thực hiện. Dù cả hai từng phủ nhận bất hòa, song những dấu hiệu rạn nứt vẫn liên tục xuất hiện sau đó.

Tháng 8 vừa qua, Brooklyn và Nicola tổ chức lễ làm mới lời thề hôn nhân tại điền trang gia đình ở Westchester (New York), do cha tỷ phú của Nicola là Nelson Peltz chủ trì. Đáng chú ý, Sir David và Victoria không có mặt, dù họ từng tham dự lễ cưới chính thức ba năm trước.

🏅 Brooklyn vắng mặt trong ngày trọng đại của cha

Trong năm nay, Brooklyn liên tục vắng mặt ở những sự kiện quan trọng của David Beckham. Đáng chú ý nhất là lễ phong tước hiệp sĩ dành cho cựu danh thủ vào ngày 4/11 tại Lâu đài Windsor, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho bóng đá và xã hội Anh.

David Beckham được phong tước hiệp sĩ tại Lâu đài Windsor

Phát biểu sau buổi lễ, Sir David bày tỏ niềm tự hào sâu sắc: ông yêu đất nước, trân trọng chế độ quân chủ và coi đây là niềm vinh dự lớn của gia đình. Victoria cũng có mặt và chính tay thiết kế bộ vest cho chồng, trong khi Brooklyn không xuất hiện.

⚽ Huyền thoại bóng đá Anh và sự nghiệp lẫy lừng

David Beckham từng có 115 lần khoác áo đội tuyển Anh, giữ băng đội trưởng “Tam Sư” trong giai đoạn 2000-2006. Ở cấp CLB, ông thi đấu cho MU từ năm 1992 đến 2003, giành 12 danh hiệu lớn, nổi bật là cú ăn ba lịch sử mùa giải 1998-1999, trước khi tiếp tục chinh phục châu Âu và MLS trong màu áo Real Madrid, AC Milan, PSG và LA Galaxy.

🏆 MLS Cup và khoảnh khắc thiếu vắng Brooklyn

Brooklyn cũng không xuất hiện khi David Beckham ăn mừng chiến thắng lịch sử của Inter Miami tại chung kết MLS Cup đầu tháng này. Đội bóng do Beckham đồng sở hữu, với sự dẫn dắt của Lionel Messi, đã đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên đăng quang.

David Beckham ăn mừng chức vô địch MLS Cup cùng Victoria, Cruz, Romeo và Harper, không có sự xuất hiện của Brooklyn

Beckham ăn mừng bên chiếc cúp cùng Victoria và ba người con còn lại: Cruz, Romeo (23 tuổi) và cô con gái út Harper (14 tuổi). Chia sẻ về chiến tích này, David nói: “Đó là giấc mơ tối thượng. Chơi trận đấu cuối cùng của mùa MLS trên sân nhà và vô địch MLS Cup - bạn không thể viết nên một kịch bản hoàn hảo hơn”.