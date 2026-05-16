FIFA đặt Đình Bắc cạnh David Beckham

Chuỗi phong độ bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc tại V-League 2025/26 không chỉ khiến giới chuyên môn ngạc nhiên mà còn khiến FIFA phải dành động thái đặc biệt đầy bất ngờ.

"ĐB7 & DB7".

Cụ thể, trang FIFA World Cup với 68 triệu người theo dõi bất ngờ đăng tải hình ảnh của Đình Bắc bên cạnh huyền thoại David Beckham. Động thái đặc biệt này nhanh chóng gây sốt trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam, nhất là khi FIFA còn sử dụng dòng trạng thái "ĐB7 & DB7".

Trong bài đăng này, FIFA World Cup sử dụng hình ảnh Đình Bắc ăn mừng bàn thắng tại VCK U.23 châu Á 2026 bên cạnh khoảnh khắc David Beckham khoác áo tuyển Anh với chiếc băng đội trưởng Tam sư. Sự liên tưởng đầy thú vị này khiến nhiều CĐV thích thú bởi Beckham từng là biểu tượng toàn cầu không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi tầm ảnh hưởng đặc biệt với bóng đá thế giới.