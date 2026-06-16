Tây Ban Nha mất điểm gây sốc: HLV De La Fuente & Rodri lắc đầu, thừa nhận Cape Verde đáng khen

HLV De La Fuente: “Bóng đã không muốn vào lưới thì chịu”

Tây Ban Nha đã bị cầm hòa mất mặt 0-0 ngay trong trận ra quân gặp đối thủ yếu Cape Verde và sau trận đấu, HLV Luis De La Fuente đã phải đối mặt với đội quân báo chí sẵn sàng hỏi những câu hóc búa. Dù vậy nhà cầm quân này tỏ ra thực tế và chấp nhận việc đội bóng của họ có thể bị cầm chân bởi một đối thủ ít ai biết đến.

HLV De La Fuente

“Chúng tôi tạo rất nhiều cơ hội, nhưng thiếu sắc sảo. Họ tổ chức tốt, lùi sâu và che lấp mọi không gian. Đấu pháp của họ rất tốt và chúng tôi thì dứt điểm kém. Chúng tôi đúng là có sự thiếu sáng tạo trong di chuyển và mở không gian, nhưng bóng đã không chịu vào lưới thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Một số cơ hội đáng lẽ phải thành bàn thắng và giúp chúng tôi an bài thế trận sớm”, HLV De La Fuente bình luận.

Tuy nhiên ông cho biết quyết định không tung Lamine Yamal lẫn Nico Williams vào từ đầu là hoàn toàn đúng. “Mục tiêu của tôi ngay từ đầu đã là để họ tái hòa nhập một cách từ từ, họ mới trải qua chấn thương và mọi sự vội vã sẽ để lại di chứng lâu dài. Tôi biết họ sẽ chơi tốt hơn ở các trận sau”, ông nhấn mạnh.

Rodri, Unai Simon thừa nhận Cape Verde đáng khen

Trong cuộc phỏng vấn nhanh cho đài phát thanh “La 1”, Rodri cho biết: “Rất tiếc về kết quả này nhưng chúng tôi không thể phàn nàn điều gì. Ngay từ trước trận chúng tôi đều biết đây sẽ là một cuộc đấu đòi hỏi kiên nhẫn. Họ lùi sâu nhưng chúng tôi vẫn tạo ra cơ hội, vấn đề là Tây Ban Nha không sao dứt điểm nổi thành bàn”.

“Lối đá của Cape Verde đơn giản là phòng thủ, họ nhất quyết không vượt qua khu vực giữa sân ở đầu trận nhưng đã táo bạo hơn ở những phút cuối. Điều tích cực là họ gần như không tạo ra cơ hội nào về phía chúng tôi, nhưng mục tiêu của họ là không thua”.

Rodri không có gì để phàn nàn khi Cape Verde tỏ ra quá kiên cường

Trong khi đó, thủ môn Unai Simon cho rằng những trận đấu kiểu này không còn lạ gì với anh và các đồng đội. “Về mặt đấu pháp thì tôi nghĩ chẳng thể chê gì chúng tôi được, cơ hội có rất nhiều có nghĩa đấu pháp đã ổn, vấn đề chỉ là khâu kết thúc”, Simon nói.

“Các kỳ World Cup bao giờ cũng thế, tôi đã từng thấy những đội như Costa Rica đá như thế ở World Cup và Cape Verde là một đội tuyển còn nhỏ hơn. Họ chỉ bị đánh giá thấp vì lối chơi tấn công của chúng tôi, chứ thực tế ranh giới của sai lầm và rất nhỏ và hôm nay họ đã tránh được thất bại dù đứng trên ranh giới ấy”.