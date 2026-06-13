Dàn sao VIP xem Mỹ khai mạc World Cup 2026: Tom Cruise sánh vai David Beckham

Sáng 13/6, lễ khai mạc thứ 3 của World Cup 2026 được tổ chức tại sân vận động SoFI, Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Sự kiện lớn này đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của những vị khách quyền lực và nổi tiếng. Trong ảnh (từ trái sang phải) là Tổng thống Paraguay Santiago Pena, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Tom Cruise và vợ chồng David Beckham - những biểu tượng nhan sắc tuổi trung niên - có mặt trên khán đài. (Ảnh: Reuters)

Sau đó bên cạnh 2 ngôi sao này còn xuất hiện thêm Robbie Keane. (Ảnh: Reuters)

Nữ ca sĩ Katy Perry biểu diễn trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay, sau đó cô cũng lên khán đài theo dõi.

Katy Perry ngồi cùng bạn trai - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau - trên khán đài sân SoFi.

Tài tử Leonardo Di Caprio

Bill Gates - Tỷ phú đồng sáng lập Microsoft. (Ảnh: Reuters)

Streamer nổi tiếng IshowSpeed nhận được sự quan tâm lớn từ các khán giả. (Ảnh: Reuters)

Paris Hilton đến xem đội tuyển Mỹ thi đấu

Nữ diễn viên, người mẫu Colombia Sofia Vergara - nổi tiếng trong vai Gloria Delgado của phim "Modern Family" đứng cùng diễn viên Owen Wilson

Đáp lại sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân nhà, đội tuyển Mỹ giành chiến thắng tưng bừng trước Paragguay. (Ảnh: Reuters)

Tỷ số 4-1 là trận thắng đậm nhất lịch sử đội tuyển Mỹ tại các kỳ World Cup