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World Cup 2026

Dàn sao VIP xem Mỹ khai mạc World Cup 2026: Tom Cruise sánh vai David Beckham

Sự kiện: World Cup 2026 Diễn viên Tom Cruise David Beckham

Sân vận động SoFi ở Los Angeles, bang California đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng đến xem trận khai mạc thứ ba của World Cup 2026 giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay.

Sáng 13/6, lễ khai mạc thứ 3 của World Cup 2026 được tổ chức tại sân vận động SoFI, Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Sáng 13/6, lễ khai mạc thứ 3 của World Cup 2026 được tổ chức tại sân vận động SoFI, Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Sự kiện lớn này đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của những vị khách quyền lực và nổi tiếng. Trong ảnh (từ trái sang phải) là Tổng thống Paraguay Santiago Pena, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Sự kiện lớn này đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của những vị khách quyền lực và nổi tiếng. Trong ảnh (từ trái sang phải) là Tổng thống Paraguay Santiago Pena, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Tom Cruise và vợ chồng David Beckham - những biểu tượng nhan sắc tuổi trung niên - có mặt trên khán đài. (Ảnh: Reuters)

Tom Cruise và vợ chồng David Beckham - những biểu tượng nhan sắc tuổi trung niên - có mặt trên khán đài. (Ảnh: Reuters)

Sau đó bên cạnh 2 ngôi sao này còn xuất hiện thêm Robbie Keane. (Ảnh: Reuters)

Sau đó bên cạnh 2 ngôi sao này còn xuất hiện thêm Robbie Keane. (Ảnh: Reuters)

Nữ ca sĩ Katy Perry biểu diễn trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay, sau đó cô cũng lên khán đài theo dõi.

Nữ ca sĩ Katy Perry biểu diễn trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay, sau đó cô cũng lên khán đài theo dõi.

Katy Perry ngồi cùng bạn trai - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau - trên khán đài sân SoFi.

Katy Perry ngồi cùng bạn trai - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau - trên khán đài sân SoFi.

Tài tử Leonardo Di Caprio

Tài tử Leonardo Di Caprio

Bill Gates - Tỷ phú đồng sáng lập Microsoft. (Ảnh: Reuters)

Bill Gates - Tỷ phú đồng sáng lập Microsoft. (Ảnh: Reuters)

Streamer nổi tiếng IshowSpeed nhận được sự quan tâm lớn từ các khán giả. (Ảnh: Reuters)

Streamer nổi tiếng IshowSpeed nhận được sự quan tâm lớn từ các khán giả. (Ảnh: Reuters)

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Paris Hilton đến xem đội tuyển Mỹ thi đấu

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Đáp lại sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân nhà, đội tuyển Mỹ giành chiến thắng tưng bừng trước Paragguay. (Ảnh: Reuters)

Đáp lại sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân nhà, đội tuyển Mỹ giành chiến thắng tưng bừng trước Paragguay. (Ảnh: Reuters)

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Theo Minh Anh ([Tên nguồn])

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-13/06/2026 11:40 AM (GMT+7)
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