Mang màn hình 210 inch vào tiệc cưới để chồng xem bóng đá

Ngày 27/6, trong tiệc cưới tại Allington Manor, Grantham chú rể Mark Fletcher, 47 tuổi, bước ra khuôn viên và bất ngờ thấy một màn hình 210 inch đặt trên thùng xe tải đang phát trực tiếp trận tuyển Anh gặp Panama. Thiết bị này do vợ anh, Meg Fletcher, 35 tuổi, chuẩn bị.

Meg giữ kín kế hoạch này với cả chú rể và khách mời. Thiết bị được hãng AO đưa đến tiệc cưới một tiếng trước giờ bóng lăn.

Meg Fletcher giấu kín kế hoạch thuê xe tải gắn màn hình 210 inch chiếu bóng đá ngay trong tiệc cưới ở Grantham, hôm 27/6. Ảnh: AO

Mark và Meg yêu nhau từ năm 2021. Họ đính hôn dịp Giáng sinh 2024 và kết hôn vào cuối tháng 6. Hôn lễ của hai người diễn ra trùng thời điểm tuyển Anh thi đấu. Mark nói rất bất ngờ với "món quà" này của cô dâu. Trước đó đã chấp nhận bỏ lỡ cơ hội cổ vũ đội tuyển quốc gia và dặn bạn bè cập nhật tỷ số qua điện thoại trong lúc dự tiệc.

"Tôi tìm cách đưa trận đấu đến tiệc cưới để bù đắp cho chồng", Meg cho biết.

Nhiều khách dự tiệc sau đó đề nghị chú rể mặc áo đấu của đội tuyển Anh thay cho bộ vest. Đội tuyển Anh giành chiến thắng 2-0 trước Panama, qua đó tiến vào vòng 1/16 với vị trí nhất bảng L.

Chú rể Mark, hiện là giám đốc một doanh nghiệp cung cấp thiết bị nhà bếp ở khu vực Yorkshire, nói việc chuẩn bị màn hình cho thấy sự quan tâm của vợ đối với sở thích của anh.

Chú rể Mark Fletcher (47 tuổi), cùng vợ và khách mời xem bóng đá trong đám cưới Grantham, Anh hôm 27/6. Ảnh: AO

Ông Nick Bunce, nhân sự của AO.com, đánh giá sự trùng lặp thời gian thi đấu và tiệc cưới gây ra trở ngại cho người hâm mộ thể thao.

"Công ty cung cấp thiết bị nhằm bảo đảm mọi người sở hữu cơ hội theo dõi diễn biến trận đấu ngay trong sự kiện", ông nói.

Nguồn gốc sự việc bắt đầu từ hoạt động khảo sát của AO TV về thói quen xem bóng đá. Dữ liệu chỉ ra 31% người tham gia ưu tiên sắp xếp lịch trình cá nhân theo sự kiện thể thao. Tỷ lệ nam giới đặt bóng đá lên vị trí ưu tiên chạm mức 37%, vượt mức 25% của nhóm nữ giới.

Sau đám cưới, cặp vợ chồng đến vùng Santorini vào ngày 28/6 để tận hưởng tuần trăng mật và tiếp tục tìm địa điểm xem trận tuyển Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 1/7.