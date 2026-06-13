Hot girl lập kỷ lục chưa từng có, 18 tuổi đã khuấy đảo "Nóng cùng World Cup"

Vượt qua hàng trăm ứng viên nặng ký, cô gái 18 tuổi Phạm Bảo Thư đã chính thức thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" của VTV.

Không khí FIFA World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày khi giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển chính thức khai màn. Đồng hành cùng sức nóng đó, chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng lập tức trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đặc biệt năm nay, sự xuất hiện của một bóng hồng sinh năm 2008 đã phá vỡ mọi tiền lệ trước đó của nhà đài.

Phạm Bảo Thư tự tin thể hiện bản thân trước ống kính nhà đài

Bước ngoặt lịch sử sau 18 năm của "Nóng cùng World Cup"

Các hot girl đại diện cho các đội tuyển thường từ 19 tuổi trở lên, ưu tiên sinh viên năm 2, năm 3 đại học để đảm bảo độ chín về mặt tâm lý, sự tự tin và kiến thức thể thao vững vàng khi lên sóng trực tiếp.

Tuy nhiên, ban tổ chức năm nay đã quyết định tạo nên một ngoại lệ duy nhất mang tên Phạm Bảo Thư. Ngay trong những số phát sóng đầu tiên, các MC của chương trình đã hào hứng xác nhận Bảo Thư chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất lịch sử 18 năm của chương trình "Nóng cùng World Cup" khi tham gia ở tuổi 18.

Vượt qua vòng casting gắt gao với tỷ lệ chọi cực cao, cô gái Hà Nội đã chứng minh năng lực vượt trội để khoác lên mình chiếc áo đại diện cho "Cơn lốc màu da cam", đội tuyển Hà Lan. Sự trẻ trung, năng động của cô được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho một mùa World Cup đổi mới toàn diện.

"Cam thường" VTV không dìm được nhan sắc, ảnh lên TV còn đẹp hơn ảnh tự đăng

Ngay sau khi lộ diện trên sóng truyền hình, Phạm Bảo Thư đã lập tức "gây bão" các diễn đàn mạng xã hội. Khác với nỗi sợ bị dìm nhan sắc bởi góc máy truyền hình trực tiếp, visual của Bảo Thư lại bùng nổ một cách xuất sắc. Nhiều khán giả đã nhanh tay chụp lại màn hình (cap màn hình) và dành cho cô cơn mưa lời khen nhờ nét đẹp trong sáng, ngọt ngào và vô cùng ăn ảnh. Nhiều người thậm chí còn nhận xét cô nàng lên TV trông còn cuốn hút và rạng rỡ hơn cả những bức ảnh tự đăng.

Dù là em út của dàn cast năm nay, Bảo Thư không hề tỏ ra lép vế. Cô nàng ghi điểm tuyệt đối nhờ phong thái tự tin, lối nói chuyện lưu loát, thông minh và không hề bị khớp trước ống kính nhà đài.

Nàng Gen Z kín tiếng ngoài đời thực

Trái ngược với sự lộng lẫy và sức hút truyền thông mạnh mẽ khi lên sóng, cuộc sống đời thường của Bảo Thư lại cực kỳ mộc mạc. Tài khoản Threads cá nhân của cô nàng khá khép kín, rất ít khi cập nhật hình ảnh sang chảnh hay chạy theo trào lưu. Chính sự đối lập thú vị giữa một nữ cổ động viên bốc lửa trên truyền hình và một cô gái mộc mạc, giấu mình ngoài đời thực lại càng khiến netizen tò mò, lùng sục tìm kiếm trang cá nhân của cô sau mỗi đêm bóng lăn.

Sức hút từ format mới của "Nóng cùng FIFA World Cup 2026"

Sự xuất hiện của kỷ lục gia 18 tuổi Phạm Bảo Thư cũng nằm trong chiến lược đổi mới toàn diện của VTV năm nay. Do quy mô giải đấu mở rộng lên 48 đội, chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" cũng quy tụ đúng 48 gương mặt đại diện, bao gồm cả các thí sinh nam và nữ (12 nam và 36 nữ). Format năm nay không chỉ tập trung vào nhan sắc mà còn nâng cao tính chuyên môn, mang đến những phần tranh luận, dự đoán tỉ số sâu sắc và kịch tính hơn.

Với bệ phóng vững chắc từ VTV cùng hiệu ứng truyền thông ngay từ những ngày đầu, Phạm Bảo Thư được kỳ vọng sẽ là nhân tố Gen Z bùng nổ, mang lại làn gió mới đầy tri thức và năng lượng cho mùa lễ hội bóng đá năm nay.

Một số hình ảnh về cô nàng 18 tuổi, Bảo Thư (Ảnh trang cá nhân, nhân vật)