HLV Zidane tái xuất dẫn ĐT Pháp, chính thức ký hợp đồng đến năm 2030

Zidane trở lại dẫn dắt đội tuyển Pháp

Thông tin gây chấn động làng bóng đá thế giới: Zinedine Zidane đã ký hợp đồng trở thành HLV trưởng mới của đội tuyển Pháp đến tháng 6/2030. Theo những thông tin được xác nhận, chiến lược gia 54 tuổi sẽ chính thức được Liên đoàn Bóng đá Pháp công bố trong những ngày tới, qua đó đánh dấu màn trở lại đầy được chờ đợi của ông trên cương vị thuyền trưởng "Les Bleus".

HLV Zidane đã ký hợp đồng với LĐBĐ Pháp

Đây được xem là một trong những quyết định đáng chú ý nhất của bóng đá Pháp trong nhiều năm qua. Zidane không chỉ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp mà còn đã khẳng định tài năng trên băng ghế huấn luyện khi giúp Real Madrid giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó có 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Sau quãng thời gian dài rời xa công việc huấn luyện, Zidane được cho là đã sẵn sàng trở lại với bóng đá đỉnh cao. Lần này, ông sẽ tiếp quản đội tuyển quốc gia và đứng trước nhiệm vụ đưa Pháp chinh phục những mục tiêu lớn trong giai đoạn mới.

Việc Zidane dẫn dắt tuyển Pháp cũng mang ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử. Ông từng là thủ lĩnh đưa Les Bleus đến chức vô địch World Cup 1998 trên sân nhà và sau đó tiếp tục góp mặt trong hành trình giành ngôi á quân World Cup 2006. Gần hai thập kỷ sau, Zidane giờ đây có cơ hội trở lại đội tuyển với tư cách một HLV trưởng.

Ba mục tiêu lớn: Nations League, EURO và World Cup

Theo bản hợp đồng được tiết lộ, Zidane sẽ đồng hành cùng tuyển Pháp trong một chu kỳ kéo dài đến năm 2030. Điều đó đồng nghĩa ông sẽ hướng đến ba giải đấu lớn trong thời gian tới, gồm UEFA Nations League 2027, EURO 2028 và World Cup 2030.

Đây là một lộ trình đầy tham vọng đối với Zidane và đội tuyển Pháp. Les Bleus đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng, với sự kết hợp giữa những ngôi sao giàu kinh nghiệm và lớp tài năng trẻ đang ngày càng trưởng thành. Sự xuất hiện của Zidane được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Đặc biệt, World Cup 2030 sẽ là đích đến quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của Zidane. Nếu có thể giúp Pháp đăng quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ông sẽ viết nên một chương lịch sử đặc biệt: từ người hùng trên sân cỏ năm 1998 trở thành người dẫn đường cho thế hệ mới chinh phục vinh quang thế giới.

Sự trở lại của Zidane vì thế không chỉ đơn thuần là một cuộc bổ nhiệm trên băng ghế huấn luyện. Đó còn là sự kết nối giữa quá khứ huy hoàng và tương lai đầy kỳ vọng của bóng đá Pháp.