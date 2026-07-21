"Công chúa" làng đua ngựa mặc váy gợi cảm, khoe vai trần quyến rũ khiến fan mê mẩn

Kate Tracey hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch bằng bộ trang sức lấp lánh, chiếc túi xách đồng màu cùng đôi giày cao gót ánh bạc. Cô chỉ đơn giản chú thích bài đăng bằng biểu tượng bông hoa màu hồng.

Gương mặt quen thuộc của truyền hình Anh cũng chia sẻ bức ảnh tương tự trên Instagram, nơi cô sở hữu hơn 78.000 người theo dõi. Không mất nhiều thời gian để bài đăng đó nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Kate Tracey trong bộ trang phục lộng lẫy

Tờ The Sun ghi nhận một số bình luận đáng chú ý của người hâm mộ: "Cô ấy là công chúa của làng đua ngựa; Kate Tracey xinh đẹp, chiếc váy cũng tuyệt đẹp, trông bạn thật lộng lẫy; Vẻ đẹp hoàn hảo".

Nữ MC đa tài được biết đến nhiều nhất với vai trò dẫn dắt các chương trình đua ngựa hàng đầu trên Sky Sports Racing. Bên cạnh đó, cô còn làm việc cho VillaTV, kênh truyền thông chính thức của CLB Aston Villa.

Là cổ động viên cuồng nhiệt của Aston Villa, Tracey thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng truyền thông của đội bóng song song với công việc tại các trường đua.

Cuối tuần qua, Tracey có mặt tại trường đua Newbury để dẫn chương trình trong khuôn khổ các buổi phát sóng của Sky Sports Racing.

Tháng trước, nữ MC đã có kỳ nghỉ thư giãn tại Marbella, tận hưởng ánh nắng Địa Trung Hải sau quãng thời gian bận rộn với các chương trình đua ngựa và công việc tại VillaTV.

Trong kỳ nghỉ này, cô cũng từng khiến người theo dõi trên Instagram "đứng ngồi không yên" khi đăng tải loạt ảnh diện bộ bikini nhỏ gọn để thư giãn bên bãi biển.

Với việc bài đăng mới nhất tiếp tục tạo nên sức hút mạnh mẽ, có thể thấy mức độ nổi tiếng của Kate Tracey ngoài trường đua đang tăng nhanh không kém gì danh tiếng của cô trên sóng truyền hình.

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