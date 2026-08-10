HLV Tan Cheng Hoe đã đối đầu ĐT Việt Nam bao nhiêu lần, kết quả ra sao?

HLV Tan Cheng Hoe “mất vía” mỗi khi chạm trán ĐT Việt Nam?

HLV Tan Cheng Hoe hiện giữ vai tạm quyền để dẫn dắt ĐT Malaysia tham dự ASEAN Cup 2026. Dù lực lượng đã có rất nhiều thay đổi bởi ảnh hưởng từ án phạt về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch “chui”, nhưng ĐT Malaysia dưới sự chỉ đạo của HLV Tan Cheng Hoe vẫn giành quyền vào bán kết sau khi thắng 3 trận, thua 1 trận tại bảng B.

HLV Tan Cheng Hoe khi đánh giá về việc gặp ĐT Việt Nam tại vòng bán kết đã nhấn mạnh rằng, đội bóng của ông yếu hơn về nhiều mặt. Trên thực tế, đây không phải phát biểu theo kiểu khách sáo mà đẳng cấp giữa hai đội đúng là đang tồn tại khoảng cách đáng kể.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

HLV Tan Cheng Hoe theo thống kê khi làm việc ở ĐT Việt Nam trong giai đoạn trước đã từng có 6 lần đối đầu với ĐT Việt Nam. Kết quả giữa hai bên là vô cùng chênh lệch: ĐT Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe tính từ năm 2018 chỉ hòa duy nhất 1 trận trước ĐT Việt Nam và để thua tới 5 trận, ghi vẻn vẹn 3 bàn thắng và để thủng lưới 11 bàn.

Tại AFF Cup 2018, ĐT Malaysia cùng HLV Tan Cheng Hoe gặp ĐT Việt Nam (khi đó do HLV Park Park Hang-seo dẫn dắt) tới 3 lần. Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam có lợi thế sân hà Mỹ Đình đã thắng thuyết phục 2-0 trong thế trận phòng ngự - phản công rất đặc sắc.

Đến chung kết, trong trận lượt đi tại sân Bukit Jalil, ĐT Việt Nam đã dẫn trước 2-0 nhưng sau đó ĐT Malaysia đã nỗ lực hết sức để gỡ hòa 2-2. Đáng chú ý, đây chính là trận đấu duy nhất mà HLV Tan Cheng Hoe không thua ĐT Việt Nam khi giữ vai trò “thuyền trưởng” của ĐT Việt Nam. Trong trận chung kết lượt về, bàn thắng của Nguyễn Anh Đức đã giúp ĐT Việt Nam thắng 1-0 và chung cuộc thắng 3-2 để đoạt chức vô địch.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia cùng chơi ở bảng G. Trong trận đầu tiên gặp nhau vào tháng 10/2019, HLV Tan Cheng Hoe và ĐT Malaysia thua 0-1 khi Nguyễn Quang Hải là người ghi bàn thắng duy nhất. Đến tháng 6/2021, khi trận lượt về tổ chức ở UAE do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lúc đó, ĐT Malaysia với HLV Tan Cheng Hoe chỉ đạo lại thua tiếp với tỷ số 1-2. Trong trận này, Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải là những người ghi bàn cho ĐT Việt Nam, còn De Paula có pha lập công thuộc về ĐT Malaysia.

Quang Hải cùng ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn ĐT Malaysia tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Lê Hiếu

Lần thứ 6 và cũng là lần gần nhất HLV Tan Cheng Hoe cùng ĐT Malaysia so tài với ĐT Việt Nam diễn ra ở AFF Cup 2020 (thi đấu năm 2021) tại Singapore. Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam thắng đậm 3-0 với các bàn thắng của Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Hoàng Đức.

HLV Tan Cheng Hoe thực tế cũng từng có những kỷ niệm đẹp khi đối đầu bóng đá Việt Nam. Ông chính là thành viên trong ban huấn luyện U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games năm 2009 và giữ vai trò tương tự ở ĐT Malaysia đăng quang ở AFF Cup 2010, trong đó có những trận thắng quan trọng trước các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nhưng khi ấy, ông Tan Cheng Hoe không phải HLV trưởng. Trong 2 trận bán kết ASEAN Cup 2026 sắp tới, HLV Tan Cheng Hoe cùng ĐT Malaysia sẽ phải nỗ lực hết sức để hy vọng tạo ra bất ngờ trước ĐT Việt Nam có lực lượng mạnh hơn và lối chơi đa dạng hơn.