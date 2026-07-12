Đại chiến Anh - Na Uy: Haaland phạm lỗi bị VAR "tóm sống", Na Uy hụt bàn tiếc nuối

Phút 55, Na Uy đã có khoảnh khắc vỡ òa khi Torbjorn Lysaker Heggem sút tung lưới Anh, tưởng như nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Clement Turpin quyết định không công nhận bàn thắng do phát hiện lỗi phạm lỗi trong pha bóng trước đó, khiến niềm vui của đội bóng Bắc Âu nhanh chóng tan biến.

Haaland (áo đỏ) phân trần rằng anh không phạm lỗi

Trước đó, Torbjorn Lysaker Heggem đã nhanh chân đá bồi tung nóc lưới sau khi bóng bật đến đúng vị trí của anh trong vòng cấm, đưa bóng vào lưới và các cầu thủ Na Uy ăn mừng cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, trọng tài Clement Turpin ra ký hiệu tham khảo VAR, yêu cầu kiểm tra lại tình huống dẫn đến bàn thắng, để xác định có hay không một pha phạm lỗi trong quá trình triển khai bóng.

Quyết định cuối cùng là Haaland đẩy ngã Anderson bên phía tuyển Anh trước khi tham gia vào tình huống ghi bàn của Heggem. Na Uy hụt bàn, còn tuyển Anh hú vía. Trong hiệp 1, hai đội hòa nhau 1-1. Schjelderup mở tỷ số cho Na Uy ở phút 36 sau đường kiến tạo của Odegaard, còn Bellingham gỡ hòa ở phút 45+2 cho tuyển Anh.

Haaland tiếc nuối vì bàn thắng không được tính do lỗi của mình