Hàng trăm trẻ em được đặt tên theo Haaland, HLV Tuchel xin lỗi siêu sao Na Uy

"Cơn sốt" Haaland lan rộng tới Peru

Erling Haaland đang trở thành một trong những cầu thủ gây chú ý nhất tại World Cup 2026. Không chỉ ghi dấu ấn bằng phong độ ghi bàn ấn tượng, tiền đạo người Na Uy còn tạo nên một "cơn sốt" đặc biệt tại Peru khi nhiều bậc phụ huynh quyết định đặt tên con theo anh.

Theo cơ quan đăng ký nhận dạng quốc gia Peru, hiện có 468 trẻ em mang họ Haaland, trong khi 91 trẻ được đặt đầy đủ tên là Erling Haaland.

Hàng trăm trẻ sơ sinh ở Peru được đặt tên là Haaland

Haaland đang trải qua kỳ World Cup bùng nổ với 7 bàn thắng sau 4 trận đấu. Tiền đạo 25 tuổi lập cú đúp trong chiến thắng lịch sử trước Brazil, góp phần đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng tứ kết World Cup. Đối thủ tiếp theo của đội bóng Bắc Âu sẽ là tuyển Anh.

Ông Ivan Torres, người phát ngôn của cơ quan đăng ký nhận dạng Peru, cho biết: "Những ngôi sao bóng đá khác nhau luôn là nguồn cảm hứng để người dân Peru đặt tên cho con theo họ."

Theo ông Torres, phần lớn trẻ mang tên Haaland được đăng ký trong những tuần sau khi World Cup khởi tranh và số lượng tăng mạnh kể từ khi Na Uy giành quyền vào tứ kết. Ông cũng hài hước nói: "Haaland cũng là người Peru".

Người Peru từ lâu đã có thói quen đặt tên con theo các ngôi sao bóng đá

Việc lấy tên các cầu thủ nổi tiếng để đặt cho con không phải là điều mới tại Peru.Theo thống kê của cơ quan đăng ký quốc gia, hiện có 3.402 người mang tên Messi, trong đó 292 người mang đầy đủ tên Lionel Messi.

Ngoài ra, có 1.185 người mang tên Cristiano Ronaldo, 1.241 người mang tên Yamal theo cầu thủ trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách vẫn là Neymar với 33.809 người Peru mang tên của ngôi sao Brazil.

HLV Tuchel nhắc lại câu chuyện từng phải xin lỗi vì Haaland

Trong buổi họp báo trước trận tứ kết giữa ĐT Anh và ĐT Na Uy (4h, 12/7), HLV Thomas Tuchel được nhắc lại câu chuyện từng công khai bày tỏ mong muốn đưa Haaland về Chelsea sau khi cùng đội bóng này vô địch Champions League năm 2021. Khi đó, phát biểu của ông đã gây nhiều tranh luận và ông phải lên tiếng xin lỗi.

Nhắc lại sự việc này, Tuchel mỉm cười và nói: "Có vẻ như lúc nào tôi cũng phải xin lỗi". Sau đó, ông tiếp tục pha trò về việc từng được tờ Bild bình chọn là Huấn luyện viên nhất năm đó: "Họ không hiểu khiếu hài hước của tôi! Mà này, các anh có ngạc nhiên khi Bild trao giải cho tôi không? Thật ra lúc đó họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu Jurgen Klopp giành luôn Siêu cúp Anh vào thời điểm ấy thì chắc họ đã trao giải cho ông ấy rồi".

HLV Tuchel hết lời ca ngợi Haaland

Tuyển Anh xác định Haaland là mối đe dọa lớn nhất

Dù đánh giá Na Uy sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, Tuchel khẳng định Haaland vẫn là cái tên mà hàng phòng ngự tuyển Anh phải dành sự tập trung cao nhất: "Chúng tôi không thể không tập trung vào cậu ấy. Haaland có quá nhiều phẩm chất trong những tình huống quyết định và chúng tôi phải tính toán thật kỹ cách phòng ngự.

Cậu ấy luôn biết cách xuất hiện ở cột xa. Cả thế giới đều biết Haaland rất thích băng vào cột hai. Vấn đề là phải quyết định đúng thời điểm tiếp xúc với cậu ấy. Điều đó còn phụ thuộc vào phong cách của từng hậu vệ.

Nếu bạn lao vào tranh chấp tay đôi, rất có thể Haaland sẽ dùng sức mạnh để đẩy bạn ra và đánh đầu thoải mái. Còn nếu chỉ giữ vị trí theo khu vực thì cậu ấy có thể bật cao vượt qua bạn. Một khi Haaland đã xuất hiện trong vòng cấm, cậu ấy gần như sở hữu đầy đủ mọi kỹ năng để ghi bàn."

Tuy nhiên, Tuchel cho rằng tuyển Anh vẫn có thể gây khó khăn cho tiền đạo người Na Uy: "Dĩ nhiên vẫn có cách khiến Haaland gặp khó khăn, đặc biệt là khi cậu ấy bắt đầu tăng tốc hoặc khi Na Uy triển khai những đường chuyền dài".