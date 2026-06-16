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Chức vô địch World Cup 2022 từng được xem là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp lẫy lừng của Lionel Messi. Thế nhưng bốn năm sau, siêu sao người Argentina vẫn hướng đến World Cup 2026 với tham vọng bảo vệ ngôi vương cùng “Albiceleste”. Nếu làm được điều đó, Messi không chỉ khẳng định vị thế huyền thoại mà còn có thể vượt qua cái bóng của Diego Maradona trong cuộc tranh luận vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina.
World Cup 2022 tại Qatar giống như chương cuối hoàn mỹ trong câu chuyện sự nghiệp của Lionel Messi. Trong suốt nhiều năm, anh luôn bị đặt lên bàn cân với Maradona – người hùng dân tộc đã đưa Argentina lên đỉnh thế giới năm 1986.
Nếu cuộc đời Maradona là chuỗi những thăng trầm kịch tính với vinh quang, bê bối, nghiện ngập và vô số biến cố ngoài sân cỏ, thì hành trình của Messi lại có phần đơn giản hơn: một cậu bé thiên tài lớn lên và duy trì đẳng cấp đỉnh cao suốt hơn hai thập kỷ, chinh phục hết danh hiệu này đến danh hiệu khác.
Dù sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Messi vẫn thiếu chiếc cúp vàng World Cup – mảnh ghép duy nhất khiến nhiều người cho rằng anh chưa thể sánh ngang Maradona.
Giải đấu ở Qatar đã thay đổi tất cả.
Messi bước vào giải đấu với vai trò thủ lĩnh thực sự của Argentina sau khi cùng đội tuyển vô địch Copa America 2021. Anh không còn là ngôi sao trầm lặng mà trở thành người truyền lửa trong phòng thay đồ, sẵn sàng lên tiếng trong những thời khắc quan trọng.
Từng trận đấu ở vòng knock-out đều mang cảm giác có thể là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Messi trên sân khấu World Cup. Chính điều đó khiến hành trình đăng quang của Argentina trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
World Cup 2022 còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc đối với bóng đá Argentina.
Năm 1995, tại chính Qatar, Argentina giành chức vô địch U20 thế giới đầu tiên trong giai đoạn thống trị kéo dài dưới thời Jose Pekerman và Hugo Tocalli. HLV Lionel Scaloni khi đó là thành viên của đội trẻ ấy, cũng như các trợ lý hiện tại của ông là Walter Samuel và Pablo Aimar.
Messi sau này góp mặt trong thế hệ vô địch U20 năm 2005. Đồng đội của anh như Papu Gomez hay Angel Di María cũng trưởng thành từ hệ thống đào tạo từng làm nên thời kỳ vàng son cho bóng đá trẻ Argentina.
Vì thế, chiến thắng tại Qatar 2022 được xem như sự khép lại hoàn hảo của một vòng tròn lịch sử. Những gì khởi đầu ở Qatar nhiều năm trước dường như đã kết thúc huy hoàng tại chính nơi đó.
Nhiều người từng nghĩ Messi sẽ tuyên bố giải nghệ quốc tế ngay sau khi nâng cúp. Đó sẽ là cái kết điện ảnh: nhà vô địch được đồng đội tung hô, tái hiện hình ảnh Maradona đăng quang tại Mexico năm 1986.
Nhưng Messi đã không làm vậy.
Bốn năm sau, Argentina vẫn chuẩn bị cho World Cup với Messi trong đội hình.
Đến ngày hội bóng đá tại Mỹ, Canada và Mexico, anh sẽ bước sang tuổi 39 và trở thành cầu thủ Argentina lớn tuổi nhất từng tham dự World Cup. Điều đó đương nhiên kéo theo nhiều hoài nghi.
Nguy cơ lớn nhất là một cái kết không trọn vẹn. Lịch sử World Cup từng chứng kiến không ít huyền thoại cố kéo dài sự nghiệp rồi phải rời sân khấu trong thất vọng.
Tuy nhiên, Messi dường như không nghĩ như vậy.
Những vận động viên ở đẳng cấp cao nhất thường sở hữu niềm tin gần như phi lý vào khả năng của bản thân. Có thể Messi vẫn tin anh đủ sức giúp Argentina chạm tới đỉnh cao thêm một lần nữa.
Nếu điều đó xảy ra, cuộc tranh luận kéo dài nhiều thập kỷ giữa Messi và Maradona sẽ bước sang một chương hoàn toàn mới.
Trong nhiều năm, những người yêu mến Maradona luôn cho rằng Messi, dù thành công đến đâu ở cấp CLB, vẫn chưa làm được điều mà "Cậu bé vàng" từng làm cho Argentina. Nhưng nếu Messi vô địch World Cup lần thứ hai, anh sẽ sở hữu thành tích mà ngay cả Maradona cũng không có.
Dẫu vậy, câu hỏi lớn nhất vẫn là: Messi còn đủ khả năng để thực hiện kỳ tích ấy hay không?
Ngay tại World Cup 2022, anh đã cho thấy dấu hiệu tuổi tác. Messi thường di chuyển ít hơn, xuất hiện lặng lẽ trong phần lớn thời gian trận đấu rồi bất ngờ tạo ra khoảnh khắc thiên tài.
Vai trò hỗ trợ của những cầu thủ như Rodrigo De Paul, Julian Alvarez hay Enzo Fernandez trở nên cực kỳ quan trọng trong việc bù đắp khối lượng vận động cho đội trưởng.
Dù vậy, Messi vẫn duy trì hiệu suất ấn tượng trong màu áo đội tuyển. Anh góp công lớn giúp Argentina vô địch Copa America gần nhất và tiếp tục thể hiện ảnh hưởng trong các trận vòng loại cũng như giao hữu quốc tế.
Điều khiến nhiều người lo ngại không phải là khả năng chơi bóng hiện tại, mà là nguy cơ một huyền thoại trở thành cái bóng của chính mình. Không ít danh thủ từng kéo dài sự nghiệp quá lâu và đánh mất hình ảnh huy hoàng đã xây dựng trước đó.
Tương lai của Messi sau khi giải nghệ vẫn là dấu hỏi lớn. Anh là nhân vật kín tiếng đến mức khó đoán liệu có hứng thú với công tác huấn luyện, bình luận hay một vai trò nào khác trong bóng đá hay không.
Có lẽ vì thế mà việc tiếp tục thi đấu vẫn là lựa chọn hấp dẫn đối với anh.
Qatar 2022 từng được xem là hồi kết hoàn mỹ. Nhưng biết đâu đó mới chỉ là phần đầu của một cái kết còn vĩ đại hơn. Nếu Messi có thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup 2026, anh sẽ không chỉ hoàn tất di sản của mình mà còn tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Argentina: Hoàn toàn vượt qua cái bóng của Maradona bằng chính chiếc cúp vàng thứ hai.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/06/2026 17:10 PM (GMT+7)