World Cup 2022 tại Qatar giống như chương cuối hoàn mỹ trong câu chuyện sự nghiệp của Lionel Messi. Trong suốt nhiều năm, anh luôn bị đặt lên bàn cân với Maradona – người hùng dân tộc đã đưa Argentina lên đỉnh thế giới năm 1986.

Nếu cuộc đời Maradona là chuỗi những thăng trầm kịch tính với vinh quang, bê bối, nghiện ngập và vô số biến cố ngoài sân cỏ, thì hành trình của Messi lại có phần đơn giản hơn: một cậu bé thiên tài lớn lên và duy trì đẳng cấp đỉnh cao suốt hơn hai thập kỷ, chinh phục hết danh hiệu này đến danh hiệu khác.

Dù sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Messi vẫn thiếu chiếc cúp vàng World Cup – mảnh ghép duy nhất khiến nhiều người cho rằng anh chưa thể sánh ngang Maradona.

Giải đấu ở Qatar đã thay đổi tất cả.

Messi bước vào giải đấu với vai trò thủ lĩnh thực sự của Argentina sau khi cùng đội tuyển vô địch Copa America 2021. Anh không còn là ngôi sao trầm lặng mà trở thành người truyền lửa trong phòng thay đồ, sẵn sàng lên tiếng trong những thời khắc quan trọng.

Từng trận đấu ở vòng knock-out đều mang cảm giác có thể là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Messi trên sân khấu World Cup. Chính điều đó khiến hành trình đăng quang của Argentina trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.