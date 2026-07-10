Mbappe nối gót Messi đá hỏng phạt đền, World Cup đánh dấu kỷ lục buồn 60 năm

Mbappe đá hỏng phạt đền

Phút 25, hàng thủ Morocco dâng cao để lộ khoảng trống và Mbappe bứt tốc xâm nhập vòng cấm đối mặt Noussair Mazraoui. Hậu vệ Morocco có pha xoạc bóng thiếu hợp lý, không hề chạm được vào bóng và phạm lỗi với Mbappe. Trọng tài không hề do dự khi lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

Mbappe không thể đánh bại thủ môn Bono trên chấm 11m

Tuy nhiên, Mbappe lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Sau quãng thời gian chờ đợi quá lâu khoảng 3 phút để VAR kiểm tra tình huống phạm lỗi rất rõ ràng của Mazraoui, đội trưởng tuyển Pháp bước lên thực hiện cú đá 11m. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự chờ đợi đó, Mbappe thực hiện cú sút không tốt, tạo điều kiện để thủ môn Bono đổ người đúng hướng và dễ dàng bắt gọn bóng.

Trước tình huống đá hỏng này, Mbappe đã thực hiện thành công liên tiếp 15 quả phạt đền và loạt sút luân lưu trong màu áo tuyển Pháp. Đây là lần đầu tiên anh không thể đánh bại thủ môn đối phương trên chấm 11m cho đội bóng áo lam kể từ loạt sút luân lưu thất bại trước Thụy Sĩ tại EURO 2020.

Theo thống kê của Sky Sports, World Cup 2026 đã có 50 quả phạt đền được thực hiện, trong đó 18 lần không được chuyển hóa thành bàn thắng. Tỷ lệ thực hiện thành công chỉ đạt 64%, mức thấp nhất tại các kỳ World Cup kể từ năm 1966. Trước đó, hôm 7/7, Lionel Messi cũng đá hỏng một quả phạt đền trong trận Argentina thắng ngược Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8.

Roy Keane đòi công bằng cho Mbappe

Chia sẻ trên ITV Sport về việc Mbappe phải chờ quá lâu trước khi thực hiện quả phạt đền, huyền thoại MU Roy Keane nói: "Điều đó không công bằng. Thật sự không công bằng khi cậu ấy phải chờ hơn 3 phút. Đó vốn đã là một tình huống chịu áp lực rất lớn.

Tại sao lại để cậu ấy phải đợi hơn ba phút? Điều đó không công bằng, ngay cả với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Thời gian là kẻ thù của tiền đạo và lại trở thành lợi thế dành cho thủ môn. Điều đó là không đúng".