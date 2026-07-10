Tin nóng bóng đá World Cup 10/7: Trọng tài Bồ Đào Nha điều khiển trận đấu của Argentina

Trọng tài Bồ Đào Nha điều khiển trận đấu của Argentina

Joao Pinheiro, trọng tài người Bồ Đào Nha đã được FIFA chọn để điều khiển trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ. Trong khi đó, hai trọng tài biên của trận đấu này đều đến từ Bồ Đào Nha. Trọng tài biên thứ nhất là Bruno Jesus và trọng tài biên thứ hai là Luciano Maia.

Chân dung tổ trọng tài Argentina - Thụy Sĩ

Drew Fischer là trọng tài thứ tư và Michael Barwegen là trọng tài biên dự bị cho trận đấu. Cả 2 trọng tài đều đến từ Canada.

Haaland nói người hâm mộ tuyển Anh nên khiêm tốn

Trước ngày tuyển Anh đấu Na Uy ở vòng tứ kết World Cup 2026, Haaland đã trả lời phát biểu đáng chú ý với Sky Sports News: "Tôi nghĩ mọi người nên giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng họ chắc chắn nên tự tin vào khả năng tiến bộ của mình. Tôi nghĩ có một số đội được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất. Tôi tin Anh là một trong số đó, vì vậy tôi nghĩ mỗi fan tuyển Anh nên gây áp lực lên các chàng trai của họ".

Courtois mơ gây bất ngờ trước Tây Ban Nha

Mặc dù Courtois nhận định Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026, anh hoàn toàn tin tưởng rằng mình và các đồng đội ở đội tuyển Bỉ có thể lọt vào bán kết: "Tây Ban Nha là đội bóng tuyệt vời. Tôi nghĩ họ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Rõ ràng là chúng tôi bắt đầu với tư cách là đội yếu hơn so với họ. Nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi tin rằng chúng tôi có thể thắng, với tất cả sự tôn trọng. Nhưng rõ ràng, họ là đội được đánh giá cao hơn".