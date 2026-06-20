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World Cup 2026

Dàn CĐV xinh đẹp 'thiêu đốt' khán đài World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

World Cup 2026 càng trở nên hấp dẫn và cuốn hút với dàn CĐV nữ xinh đẹp, cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng của mình trên khắp các khán đài.

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 1

Những "hot girls" đến từ xứ sở kim chi

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 2

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 3

CĐV nữ mặc áo tuyển Brazil cổ vũ cho Vinicius cùng các đồng đội

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 4

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 5

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 6

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 7

"Nàng thơ" xinh đẹp của Croatia

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 8

CĐV cuồng nhiệt của đội đồng chủ nhà Mexico

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 9

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 10

Các "chân dài" đến từ đến nước Nhật Bản

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 11

Dàn CĐV xinh đẹp &#39;thiêu đốt&#39; khán đài World Cup - 12

Fan nữ nóng bóng cổ vũ tuyển Mỹ

Nguồn ảnh: View, IG, Starnews

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Theo An Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/06/2026 17:20 PM (GMT+7)
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