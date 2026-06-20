Dàn CĐV xinh đẹp 'thiêu đốt' khán đài World Cup
World Cup 2026 càng trở nên hấp dẫn và cuốn hút với dàn CĐV nữ xinh đẹp, cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng của mình trên khắp các khán đài.
Những "hot girls" đến từ xứ sở kim chi
CĐV nữ mặc áo tuyển Brazil cổ vũ cho Vinicius cùng các đồng đội
"Nàng thơ" xinh đẹp của Croatia
CĐV cuồng nhiệt của đội đồng chủ nhà Mexico
Các "chân dài" đến từ đến nước Nhật Bản
Fan nữ nóng bóng cổ vũ tuyển Mỹ
Nguồn ảnh: View, IG, Starnews
Nữ trọng tài billiards Phan Thị Diễm Quỳnh đang thu hút sự chú ý tại "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" khi đại diện tuyển Iraq. Nhan sắc nổi bật cùng...
Theo An Nhi ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/06/2026 17:20 PM (GMT+7)