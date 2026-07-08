Nếu FIFA xác định trọng tài mắc sai lầm, trận Argentina và Ai Cập có được đá lại?

Liên đoàn bóng đá Ai Cập gửi đơn khiếu nại lên FIFA

Chiến thắng 3-2 của ĐT Argentina trước ĐT Ai Cập không chỉ giúp nhà đương kim vô địch giành vé vào Tứ kết mà còn kéo theo làn sóng tranh cãi lớn về công tác điều hành trận đấu.

Ngay sau trận đấu, HLV Hossam Hassan đã công khai chỉ trích tổ trọng tài, cho rằng nhiều quyết định đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Không dừng lại ở đó, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) cũng đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA, đề nghị cơ quan quản lý bóng đá thế giới mở cuộc điều tra đối với tổ trọng tài do François Letexier (Pháp) điều hành.

Theo EFA, ĐT Ai Cập chịu bất lợi ở hai tình huống gây tranh cãi nhất trận đấu. Đầu tiên là pha bóng VAR từ chối bàn thắng của Mostafa Ziko vì xác định có lỗi ở giai đoạn triển khai bóng. Tiếp đó là tình huống Hamdy Fathy ngã trong vòng cấm ở những phút cuối nhưng trọng tài không cho đội bóng châu Phi hưởng phạt đền, trước khi ĐT Argentina ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Salah ngã trong vùng cấm địa trước khi cầu thủ Argentina ghi bàn quyết định trận đấu.

Ngoài việc yêu cầu FIFA xem xét lại công tác trọng tài, EFA còn đề nghị không tiếp tục phân công tổ trọng tài này làm nhiệm vụ ở các trận đấu còn lại của World Cup 2026. Tuy nhiên, FIFA hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về đơn khiếu nại.

Nếu trọng tài mắc sai lầm, trận đấu có được tổ chức lại?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người hâm mộ đặt ra sau khi EFA chính thức có động thái với FIFA.

Theo Luật thi đấu bóng đá của IFAB, các quyết định của trọng tài liên quan đến những tình huống diễn ra trên sân là quyết định cuối cùng. Điều này đồng nghĩa, ngay cả khi Ban trọng tài FIFA kết luận trọng tài nhận định sai hoặc xử lý VAR chưa chính xác, kết quả trận đấu thông thường vẫn được giữ nguyên.

Trên thực tế, FIFA có thể tiến hành đánh giá chuyên môn, kỷ luật, đình chỉ hoặc không tiếp tục phân công làm nhiệm vụ đối với tổ trọng tài nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây là biện pháp xử lý đối với trọng tài chứ không phải đối với kết quả trận đấu.

Khi nào FIFA mới xem xét đá lại một trận đấu?

Việc tổ chức đá lại một trận đấu thuộc hệ thống FIFA là trường hợp rất hiếm. Thông thường, FIFA chỉ xem xét khả năng này nếu xuất hiện những yếu tố đặc biệt như trọng tài áp dụng sai Luật thi đấu (misapplication of the Laws of the Game) thay vì chỉ nhận định sai tình huống; hoặc có bằng chứng về dàn xếp tỷ số, tham nhũng, gian lận hay các vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của trận đấu.

Điều cần phân biệt là "áp dụng sai luật" khác hoàn toàn với "nhận định sai".

Ví dụ, nếu trọng tài quên áp dụng một quy định bắt buộc của Luật thi đấu hoặc thực hiện sai trình tự theo luật, đây có thể là căn cứ để FIFA xem xét các biện pháp tiếp theo. Trong khi đó, các quyết định như công nhận hay từ chối bàn thắng, thổi hoặc không thổi phạt đền, rút thẻ hay đánh giá một pha phạm lỗi - kể cả sau khi tham khảo VAR - đều thuộc phạm vi nhận định chuyên môn và hầu như không dẫn đến việc hủy kết quả trận đấu.

Khả năng đá lại gần như không có

Ở thời điểm hiện tại, đơn khiếu nại của EFA chủ yếu nhằm yêu cầu FIFA điều tra công tác trọng tài và xử lý những người điều hành trận đấu, chứ chưa có thông tin cho thấy cơ quan này đang xem xét hủy kết quả hay tổ chức đá lại.

Nếu FIFA xác định tổ trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng, khả năng cao nhất vẫn là các hình thức xử lý nội bộ như đánh giá, kỷ luật hoặc loại khỏi danh sách điều hành các trận đấu tiếp theo của World Cup 2026.

Vì vậy, dù tranh cãi vẫn đang tiếp diễn và người hâm mộ Ai Cập kỳ vọng FIFA sẽ có động thái mạnh mẽ, khả năng trận ĐT Argentina vs ĐT Ai Cập được tổ chức thi đấu lại được đánh giá là rất thấp, trừ trường hợp FIFA phát hiện những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng vượt ra ngoài phạm vi sai sót chuyên môn thông thường.