Vé xem World Cup giảm mạnh sau khi Bồ Đào Nha và chủ nhà Mỹ bị loại

Theo Indian Express, thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha đã kéo giá vé xem World Cup giảm mạnh. Việc Ronaldo - một trong những siêu sao lớn nhất của bóng đá thế giới - về nước sớm đã khiến sức hút của giải đấu suy giảm đáng kể. Những trận đấu - vốn được kỳ vọng có giá vé cao hơn nhiều nếu Bồ Đào Nha góp mặt ở tứ kết - hiện ghi nhận nhu cầu mua vé giảm rõ rệt.

Đồng chủ nhà Mỹ cũng dừng bước sau trận thua 1-4 trước đội tuyển Bỉ. Nếu Bồ Đào Nha và Mỹ cùng đi tiếp, trận đấu giữa hai đội này ở tứ kết sẽ tạo sức hút rất lớn với người hâm mộ. Qua đó, nhu cầu vào sân xem trực tiếp lớn sẽ đẩy giá vé lên cao hơn.

Theo báo cáo của công cụ tìm kiếm vé SeatPick, giá vé thấp nhất để vào sân xem các trận tứ kết World Cup 2026 đã giảm trung bình 31,5% chỉ trong 1-2 ngày qua và giảm hơn 50% so với ba ngày trước. Trong khi đó, lượng vé được rao bán trên thị trường thứ cấp (vé do người xem bán lại) tăng vọt lên 49.415 vé, tăng gấp gần 1,75 lần so với thời điểm World Cup khởi tranh.

Giá vé các trận bán kết cũng đang đi xuống. Dù vậy, giá vé các trận này vẫn có khả năng tăng trở lại tùy thuộc vào cục diện các cặp đấu còn lại. Ví dụ, trong trường hợp Pháp đại chiến Tây Ban Nha trên sân AT&T (Dallas) tại trận bán kết ngày 14/7 hoặc Anh gặp Argentina tại Atlanta ngày 15/7, nhu cầu trên thị trường vé sang nhượng chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Còn theo dữ liệu từ nền tảng bán vé GameTime, giá vé các trận bán kết và chung kết World Cup 2026 đều đã giảm đáng kể so với đỉnh được ghi nhận ngày 24/6. Cụ thể, tại trận bán kết 1, giá vé thấp nhất từ 2.320 USD, đắt nhất là 19.365 USD. Mức vé rẻ nhất đã giảm hơn 42% so với đỉnh.

Tương tự tại trận bán kết 2, giá vé thấp nhất còn 2.708 USD, thấp hơn 50% so với hôm 24/6. Với trận chung kết (diễn ra tại New Jersey, ngày 19/7), giá vé thấp nhất hiện là 9.015 USD, còn vé đắt nhất lên tới 67.610 USD. So với mức đỉnh 11.132 USD, giá vé thấp nhất giảm khoảng 20%.