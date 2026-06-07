Chủ nhà Mỹ gây sự đủ điều với Iran và Iraq trước ngày khai mạc World Cup

Iran bị gây khó dễ

World Cup sẽ bắt đầu trong chưa đầy 1 tuần nữa nhưng chủ đề về ĐT Iran đã gây nhiều xì xào từ những tháng trước. Việc Iran sẽ phải đưa đội tuyển đến dự giải trên đất của một quốc gia tuyên chiến với mình đã gây ra nhiều tranh cãi và thảo luận trong nội bộ FIFA, dù thực tế FIFA chẳng thể làm gì được nếu Mỹ quyết định gây khó dễ với Iran bằng đủ mọi cách.

Tuyển Iran

Và đó là điều đang xảy ra. Sau khi mọi thủ tục được hoàn tất để các cầu thủ của tuyển Iran có visa sang Mỹ, tuần này tuyển Iran đã có buổi lễ xuất quân tại Tehran. Nhưng cơ quan xuất nhập cảnh của Mỹ đã chặn không cho một số thành viên ban huấn luyện của Iran đi cùng.

Đại sứ quán của Iran ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phát đi thông điệp, cho biết nhiều thành viên thiết yếu của Iran đã không được cấp visa. Lý do Mỹ từ chối là vì cho rằng Iran định “lạm dụng hệ thống để tuồn những tên khủng bố vào lãnh thổ Hoa Kỳ”. Cơ quan ngoại giao của Iran đã kêu gọi FIFA can thiệp.

Nhưng ngay cả các cầu thủ cũng không được yên. Theo nhà báo Romain Molina, đội tuyển Iran sẽ phải đặt đại bản doanh tại Mexico, bởi phía Mỹ chỉ cho phép họ lưu trú trên lãnh thổ nước này trong một khoảng thời gian giới hạn. Điều đó đồng nghĩa, họ sẽ thi đấu các trận đấu tại Mỹ rồi phải nhanh chóng bay trở lại Mexico. Sau đó tiếp tục chuẩn bị cho trận kế tiếp và lại bay sang Mỹ để thi đấu.

Bên cạnh đó, Hiệp hội báo chí thể thao quốc tế (AIPS) đã viết thư cho FIFA về việc Mỹ từ chối cấp visa cho các phóng viên của Iran tới tác nghiệp, hoặc chỉ cấp visa một chiều nên nếu các phóng viên đó từ Mỹ sang Canada hoặc Mexico, họ sẽ không thể trở lại Mỹ nếu đội tuyển của họ thi đấu tiếp tại Mỹ. Không chỉ Iran, AIPS tố rằng Mỹ còn gây khó dễ với cả các cá nhân lẫn đơn vị báo chí đến từ các quốc gia châu Phi.

Iraq cũng gặp phiền phức

Không chỉ Iran, mới đây cả ĐT Iraq cũng gặp phiền phức khi nhập cảnh vào Mỹ để chuẩn bị cho World Cup. Trong khi Iraq và Mỹ không có căng thẳng nào, điều đó vẫn không ngăn phía Mỹ gây khó dễ cho đoàn Iraq.

Aymen Hussein (Iraq)

Tiền đạo Aymen Hussein đã bị tạm giữ và thẩm vấn trong 7 giờ liền sau khi máy bay của Iraq hạ cánh ở Chicago. Liên đoàn bóng đá Iraq cho biết Hussein bị kiểm tra lâu nhất trong các tuyển thủ Iraq, trong khi Merdhas Doski bị thẩm vấn trong gần 2 giờ, và 6 cầu thủ khác bị tạm giữ trong khoảng 1 giờ. Tất cả rốt cuộc đều được cho nhập cảnh.

Tuy nhiên thợ ảnh của tuyển Iraq, anh Talal Salah, đã bị giữ lại tới khoảng 10 giờ và bị kiểm tra trước khi yêu cầu nhập cảnh bị từ chối. Cục xuất nhập cảnh liên bang Mỹ đã từ chối cung cấp lý do vì sao họ không cho người này vào.

Trường hợp của Hussein gây nhiều bức xúc với truyền thông Iraq. Tiền đạo này không chỉ đang là chân sút hàng đầu của đội tuyển nước này, Hussein đã mất bố cách đây 18 năm khi bố anh là một sỹ quan quân đội Iraq đã thiệt mạng trong một trận đấu súng với Al-Qaeda. Anh trai của Hussein sau này bị bắt cóc bởi những phần tử thuộc Nhà nước Hồi giáo IS và đến nay vẫn chưa rõ tung tích.