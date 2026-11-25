Jose Mourinho ví von hài hước

HLV Jose Mourinho vẫn nổi tiếng là người cá tính và thường xuyên có “va chạm” với giới truyền thông. Sau màn “lội ngược dòng” trước PSV để lên đỉnh bảng Cúp C1, “Người đặc biệt” lại khiến tất cả bật cười với màn trả lời phỏng vấn hài hước của mình.

Jose Mourinho

Khi được phóng viên đặt câu hỏi “Ông đã làm gì trong giờ nghỉ giải lao mà khiến các cầu thủ Real Madrid thay đổi trong hiệp hai như vậy”, Mourinho đáp lại: “Phòng thay đồ giống như Las Vegas vậy. Điều gì xảy ra ở Las Vegas thì hãy để nó lại ở Las Vegas”. Cách ví von này khiến người phỏng vấn phải bật cười.

Las Vegas là nơi nổi tiếng với những sòng bạc nên tất cả những người tới đó đều không muốn người khác biết mình thắng hay thua, không liên quan gì tới bóng đá. Bởi vậy, cách ví von của Mourinho tạo nên điểm nhấn.

Tất nhiên, giới truyền thông đâu dễ dàng bỏ qua. Họ tiếp tục đặt câu hỏi với Bellingham và Courtois nhưng chỉ được tiết lộ thêm một chút. Tiền vệ người Anh thẳng thắn nói rằng “Mourinho đã rất tức giận trong giờ nghỉ giữa hai hiệp” nhưng không cho biết thêm. Trong khi đó, Courtois tiết lộ đã cho các cầu thủ xem ảnh những lỗi sai trong hiệp một và toàn đội tự biết phải làm gì trong hiệp hai.

Mourinho hài lòng với ngôi đầu tại Champions League

Khi được hỏi về việc Real Madrid đã leo lên đỉnh bảng xếp hạng tại Champions League, HLV người Bồ Đào Nha chia sẻ thêm. “15 điểm là thành tích rất tốt, chúng tôi gần như đã đạt mục tiêu. Chỉ cần giành thêm 3, tối đa 4 điểm, chúng tôi sẽ không phải đá vòng play-off, vì vậy điều quan trọng là tiếp tục chuỗi chiến thắng này.

Hiệp hai hoàn toàn là câu chuyện về tinh thần. Chúng tôi thực hiện một vài sự thay đổi; Jude là một cầu thủ khác biệt, mang đến những gì chúng tôi thiếu trong hiệp một, nhưng toàn đội cũng chơi tốt hơn.

Trong hiệp một, chúng tôi không tìm được nhịp độ, không pressing, không thắng được các pha tranh chấp tay đôi, không tạo ra những tình huống áp đảo quân số ở phía trên. Sang hiệp hai, chúng tôi pressing tầm cao, với hàng phòng ngự dâng lên rất cao. Tôi nghĩ PSV không thể đưa bóng thoát khỏi phần sân nhà một cách sạch sẽ như trong hiệp một”.