Cầu thủ thứ 2 ở World Cup bị đuổi vì che miệng, Hincapie & Ecuador buồn tê tái

Mexico làm chủ thế trận, Ecuador bất lực trong cuộc lội ngược dòng

Được thi đấu trên sân nhà, Mexico nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra lợi thế bằng hai bàn thắng trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, Ecuador nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà.

Hincapie nhận thẻ đỏ vì che miệng khi nói chuyện

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn ở không ít thời điểm trong hiệp hai, đại diện Nam Mỹ không thể tạo ra khác biệt trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Mexico. Đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ, bảo toàn lợi thế 2-0 và đưa trận đấu trôi dần về những phút cuối.

Khi cánh cửa lội ngược dòng gần như khép lại với Ecuador, trận đấu lại nóng lên bởi một tình huống gây tranh cãi liên quan đến trung vệ Piero Hincapie.

Hincapie nhận thẻ đỏ vì che miệng khi nói chuyện

Ở những phút cuối trận, khi Mexico đang dẫn trước 2-0, Hincapie có màn đối đáp với tiền đạo Santiago Gimenez. Trung vệ Ecuador dùng tay che miệng trong lúc nói chuyện với đối thủ. Cầu thủ Mexico lập tức phản ứng với trọng tài, khiến tổ VAR vào cuộc kiểm tra tình huống.

Sau khi trực tiếp xem lại màn hình bên ngoài sân, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Hincapie. Theo quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026, cầu thủ sẽ bị truất quyền thi đấu nếu dùng tay, cánh tay hoặc áo che miệng trong lúc đối đầu, tranh cãi với đối phương nhằm ngăn việc đọc khẩu hình. Luật này được IFAB thông qua trước giải đấu và FIFA áp dụng ngay từ World Cup 2026.

Hincapie vì thế trở thành cầu thủ thứ hai tại World Cup 2026 nhận thẻ đỏ bởi lỗi này. Trước đó, tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay là người đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì hành vi tương tự trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng. Khi ấy, trọng tài cũng tham khảo VAR trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.