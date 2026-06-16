Cape Verde tạo địa chấn World Cup: Báo chí ngỡ ngàng, người hùng thủ môn được khen hơn Neuer

ĐT Tây Ban Nha và ĐT Cape Verde đã cùng nhau tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của World Cup 2026 cho đến thời điểm này. Một trận hòa ngoài dự đoán khiến "Bò tót" choáng váng ngay ngày ra quân, đồng thời thắp lên hy vọng cho Cape Verde, những người đã thi đấu đầy tự tin.

Đó là một đêm mà mọi dự đoán đều bị đảo lộn, và ĐT Tây Ban Nha, khi không thể hiện được phong độ tốt nhất, đã không thể áp đặt sự vượt trội của mình. Điều này được phản ánh trên các mặt báo lớn trên toàn cầu sau kết quả đã trở thành một trong những cú sốc lớn nhất của giải đấu.

Báo Đức thẳng thắn chê ĐT Tây Ban Nha

Tờ Bild của Đức đặt tít “Một quần đảo làm bẽ mặt ĐT Tây Ban Nha” và bình luận. "Cơn địa chấn tiếp theo của World Cup đã xuất hiện! Hầu như không ai nghĩ rằng nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha, sẽ sảy chân trong trận đấu đầu tiên. Nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra: đội bóng tới từ bán đảo Iberia chỉ có thể giành được trận hòa thất vọng 0-0 trước Cape Verde, đội bóng trong lần đầu tiên tham dự World Cup".

Tờ Bild của Đức thẳng thắn chỉ ra ĐT Tây Ban Nha "bẽ mặt"

Báo Pháp tin đó là bước thụt lùi nghiêm trọng

Trong khi đó, tờ L'Équipe của Pháp đưa ra cái tít còn ngắn gọn hơn, “Một bước lùi nghiêm trọng” kèm lời bình luận. "Trong trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu nhạt nhòa đã không thể ghi bàn trước ĐT Cape Verde thi đấu cực kỳ quả cảm. Đội bóng châu Phi giành được trận hòa 0-0 và có điểm số đầu tiên. Lamine Yamal được tung vào sân từ ghế dự bị nhưng không mang lại hiệu quả".

Báo Italia không thể tin nổi

Còn tờ La Gazzetta của Italia không ngần ngại cảm thán ngay trên tiêu đề bài viết “Không thể tin nổi, Tây Ban Nha không ghi nổi bàn thắng vào lưới Cape Verde!”. Trong bài có đoạn:

"Một sai lầm tai hại đối với đội tuyển Tây Ban Nha, Ferran Torres bị xà ngang từ chối bàn thắng trong hiệp một. Ngay cả sự xuất hiện của Lamine Yamal cũng không tạo ra khác biệt, và người Cape Verde đã làm nên lịch sử tại World Cup".

Báo Argentina gọi tên "cú sốc lịch sử"

Tờ Olé của Argentina theo trường phái ngắn gọn và xúc tích cho tiêu đề bài viết “Cú sốc lịch sử” và bình luận như sau: "Một bên là cú sốc lớn nhất của World Cup tính đến thời điểm hiện tại. Bên còn lại là câu chuyện hay nhất. Ai có thể tưởng tượng Tây Ban Nha và Cape Verde sẽ hòa nhau 0-0? Nhưng điều đó đã xảy ra. Thật khó tin nhưng là sự thật.

Và không, đây không phải là lời nói dối hay trò đùa Cá tháng Tư: Một ứng viên vô địch, đội bóng đầy rẫy ngôi sao, đội bóng được kỳ vọng sẽ trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, đã không thể xuyên thủng hàng thủ của tân binh châu Phi bị đánh giá thấp hơn hẳn".

Báo Brazil tin Vozinha hay hơn Neuer

Còn tờ Globo của Brazil tập trung vào màn trình diễn tuyệt vời của thủ thành bên phía Cape Verde với bài viết “Vozinha hay hơn Neuer” với lời bình luận:

"Cape Verde đã tạo nên cú sốc lớn nhất World Cup 2026 trong trận mở màn bảng H. Thủ môn Vozinha tỏa sáng với 7 pha cứu thua, giúp đội nhà cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, đội tuyển được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch".

Còn kênh truyền hình Sky Sports của Anh khai thác vấn đề sâu hơn một chút với tiêu đề “Cape Verde, quốc gia có dân số chưa đến 500.000 người, đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu”. Trong bài có đoạn:

"Cape Verde đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup khi cầm hòa không bàn thắng Tây Ban Nha, một trong những ứng viên vô địch, tại Atlanta. Một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá đã mang lại một trong những kết quả đáng nhớ nhất, khi Cape Verde, quốc gia nhỏ thứ ba từng tham dự World Cup, thể hiện tinh thần chiến đấu phi thường".