Các giải vô địch Đông Nam Á có 5 cầu thủ dự World Cup 2026, LPBank V.League góp đại diện nào?

Percy Tau đã thi đấu tốt trong màu áo Nam Định nhưng vẫn không được gọi trở lại đội tuyển Nam Phi

Rebin Sulaka (đội tuyển Iraq - CLB Port)

Rebin Sulaka không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá châu Á. Anh từng chơi bóng tại Iraq, Qatar, Hàn Quốc trước khi cập bến Port FC tại giải VĐQG Thái Lan. Trong màu áo Port, anh giúp đội bóng duy trì thế trận chắc chắn nhờ khả năng đọc tình huống xuất sắc, tranh chấp bóng bổng ấn tượng và sự điềm tĩnh.

Chính phong độ tốt của Sulaka giúp Port giành Cúp Liên đoàn Thái Lan, đồng thời duy trì vị thế thủ lĩnh thực thụ nơi đội tuyển. Tại World Cup 2026, kinh nghiệm dạn dày, sức mạnh thể chất cùng khả năng cản phá tốt của trung vệ 34 tuổi này sẽ là chìa khóa để Iraq hóa giải các đợt tấn công của đối phương.

Fran Putros (Iraq - Persib Bandung)

Như Sulaka, Fran Putros cũng là tuyển thủ Iraq nhưng anh đang thi đấu ở Indonesia cho nhà vô địch Persib Bandung. Tại xứ vạn đảo, Putros liên tục thể hiện nhãn quan nhạy bén cùng khả năng thu hồi bóng tuyệt vời, góp công lớn giúp đội nhà trải qua một mùa giải thành công.

Tại đội tuyển, Putros có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dù được xếp đá hậu vệ cánh, trung vệ lệch hay tiền vệ mỏ neo. Sự bền bỉ, khả năng hỗ trợ tấn công tốt và tư duy tuân thủ kỷ luật nghiêm túc giúp anh trở thành mắt xích quan trọng mang lại sự cân bằng cho lối chơi của đại diện Tây Á.

Noor Al-Rawabdeh (Jordan - Selangor FC)

Bóng đá Malaysia đang chứng kiến sự thăng hoa rực rỡ của Noor Al-Rawabdeh trong màu áo Selangor FC. Tiền vệ sinh năm 1997 thể hiện phong độ đỉnh cao với khả năng cầm trịch tuyến giữa, điều tiết nhịp độ trận đấu và liên tục tung ra những đường chuyền "xé toang" hàng phòng ngự đối phương. Al-Rawabdeh đã có một mùa giải thành công, giúp Selangor giành vị trí á quân Malaysia và Shopee Cup.

Tại đội tuyển Jordan, Al-Rawabdeh được ví như "khối óc" không thể thay thế nơi khu vực trung tuyến. Anh đóng vai trò là trạm trung chuyển bóng, kết nối nhịp nhàng giữa hai mặt trận phòng ngự và tấn công. Nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng kỹ năng sút xa uy lực của cầu thủ này hứa hẹn sẽ mang đến những phương án tiếp cận cầu môn đầy đột biến cho Jordan.

Al-Rawabdeh trong màu áo Selangor

Mohammad Abualnadi (Jordan - Selangor FC)

Người đồng đội của Al-Rawabdeh tại Selangor FC là Mohammad Abualnadi cũng đang trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất sự nghiệp thi đấu. Hậu vệ trẻ này nổi bật với lối chơi xông xáo, tốc độ và khả năng tranh chấp tay đôi quyết liệt, tạo nên một tấm lá chắn vững chắc ở 2 hành lang Selangor.

Nguồn năng lượng dồi dào, sự bền bỉ cùng khao khát thể hiện mình của cầu thủ đang chơi tại Malaysia sẽ là phương án dự phòng chiến lược giúp ban huấn luyện tuyển Jordan có thêm phương án dự phòng ở World Cup 2026.

Gervane Kastaneer (Curacao - Terengganu FC)

Bóng đá Malaysia tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với cái tên thứ 3 góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là Gervane Kastaneer. Đây là cựu tuyển thủ U21 Hà Lan, đã chuyển quốc tịch sang Curacao và thi đấu ở vòng loại World Cup 2026.

Gervane Kastaneer sẽ dự World Cup 2026 dưới màu áo Curacao

Trong màu áo Terengganu, anh đang chứng minh đẳng cấp vượt trội của mình bằng tốc độ ấn tượng, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng chớp thời cơ nhạy bén để đóng góp dấu giày vào hàng loạt bàn thắng quan trọng.

Phong độ thăng hoa đó biến Kastaneer thành mũi khoan phá chủ lực khi trở về khoác áo tuyển Curacao. Anh ghi tổng cộng 9 bàn sau 27 trận. Khả năng hoạt động rộng, quấy rối hàng phòng ngự và tạo đột biến từ những tình huống leo biên đầy táo bạo của Kastaneer chính là vũ khí để Curacao tự tin tìm kiếm bất ngờ trước các đối thủ như Ecuador hay Đức.

LPBank V.League 1 đứng ở đâu trên bản đồ World Cup 2026?

Nhìn vào danh sách 5 ngoại binh chất lượng đang làm mưa làm gió tại các giải đấu láng giềng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi đặt ra câu hỏi: Liệu có cầu thủ nào đang thi đấu tại giải VĐQG được hít thở bầu không khí World Cup 2026?

Percy Tau đã khoác áo tuyển Nam Phi 52 lần và ghi 16 bàn trước khi bị lãng quên

Câu trả lời chính thức là không. Theo danh sách đăng ký của các ĐTQG tham dự VCK World Cup 2026, giải vô địch quốc gia Việt Nam hoàn toàn sạch bóng đại diện. Nhiều lý do dẫn tới điều này. Thứ nhất, lực lượng ngoại binh ở V.League chủ yếu đến từ Brazil. Với nền bóng đá này, các cầu thủ chơi bóng ở châu Á đương nhiên không có suất tham dự World Cup.

Thứ 2, một số tuyển thủ từng khoác áo các đội tuyển có vé dự World Cup 2026 đều đã mất vị trí khi dạt sang châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng chơi bóng. Đó là Akolo của Nam Định (khoác áo đội tuyển CHDC Congo), Percy Tau (vừa kết thúc hợp đồng với Nam Định - Nam Phi), Njabulo Blom (Nam Định - Nam Phi). Khi tuyển Nam Phi và CHDC Congo lên danh sách, những Blom hay Tau đã không còn được lưu tâm.