Thẻ đỏ của Yoro phơi bày hạn chế của VAR

Trong trận thua Liverpool 0-4, Leny Yoro bị truất quyền thi đấu ngay phút thứ 8 sau pha phạm lỗi với Alexander Isak. Trọng tài Samuel Barrott xác định trung vệ người Pháp ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO).

Tình huống khiến Yoro phải nhận thẻ đỏ trước Liverpool

Tuy nhiên, quyết định này sau đó bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đảo ngược. Khiếu nại của MU được chấp thuận, đồng nghĩa Yoro không phải nhận án treo giò. Điều đó cho thấy chiếc thẻ đỏ ban đầu là một sai lầm.

HLV Mauricio Pochettino có lý do để tức giận. Isak chưa kiểm soát được bóng và chưa chắc chắn có thể tiếp cận trước thủ môn Senne Lammens. Vì vậy, việc truất quyền thi đấu Yoro bị đánh giá là quá nặng tay.

Đáng chú ý, VAR không can thiệp vì quyết định trên sân không được đánh giá là sai sót rõ ràng và hiển nhiên. Đây chính là nghịch lý của công nghệ hỗ trợ trọng tài: dù có khả năng phát hiện sai lầm, VAR vẫn bị giới hạn bởi ngưỡng can thiệp rất cao.

Những tranh cãi tiếp tục xuất hiện tại Lisbon

Chưa kịp nguôi ngoai sau trận thua Liverpool, MU tiếp tục trải qua một đêm đầy biến động trên sân của Sporting Lisbon. Trận hòa 2-2 chứng kiến hai quả phạt đền dành cho đội chủ nhà, một thẻ đỏ dành cho Youri Tielemans và những tình huống gây tranh cãi liên quan đến bàn thắng của MU.

Các cầu thủ MU không hài lòng với trọng tài Marciniak

Hai quả phạt đền của Sporting xuất phát từ những tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của đội khách. Lisandro Martinez phạm lỗi với Geny Catamo, trước khi thủ môn Lammens phạm lỗi với Maximiliano Araujo. Luis Suarez thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai.

Tuy nhiên, MU có quyền phàn nàn về tình huống Tielemans bị thổi phạt trước khi Amad Diallo đưa bóng vào lưới. Pha quay chậm cho thấy tiền vệ này dường như đã chạm bóng hợp lệ khi tranh chấp với Goncalo Inacio.

Do trọng tài Szymon Marciniak thổi còi trước khi bàn thắng xuất hiện, VAR không thể can thiệp để thay đổi quyết định. Tielemans sau đó còn bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai.

Cuối trận, MU tưởng như đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 khi thủ môn Kaique Pereira đấm bóng vào lưới nhà. Tuy nhiên, VAR yêu cầu trọng tài xem lại tình huống và bàn thắng bị từ chối vì Patrick Dorgu bị xác định phạm lỗi với thủ môn Sporting. Quyết định này tiếp tục gây tranh cãi bởi nhiều ý kiến cho rằng trọng tài đã quá nặng tay với cầu thủ MU.

MU cũng phải nhìn lại chính mình

Những diễn biến liên tiếp khiến MU có cơ sở đặt câu hỏi về tính nhất quán trong công tác trọng tài. Tình huống của Yoro cho thấy VAR có thể bỏ qua sai lầm nghiêm trọng. Trường hợp Tielemans lại phơi bày hạn chế khi trọng tài thổi còi quá sớm, khiến công nghệ này mất quyền sửa sai.

HLV Pochettino nổi giận với các trọng tài

Tuy nhiên, không thể quy mọi vấn đề của MU cho giới cầm còi. Đội bóng đang tự đẩy mình vào những tình huống nguy hiểm bởi hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, các pha tranh chấp thiếu tỉnh táo và khả năng kiểm soát cảm xúc chưa tốt.

Việc MU phải nhận tới 5 thẻ đỏ chỉ trong 9 trận đấu là thống kê đáng báo động. Nó phản ánh vấn đề về kỷ luật và bản lĩnh thi đấu, thay vì đơn thuần là sự thiếu may mắn.

Chưa có bằng chứng cho thấy MU đang bị trọng tài nhắm đến một cách có hệ thống. Nhưng những sai sót liên tiếp, trong đó có trường hợp đã được FA thừa nhận, rõ ràng đặt ra yêu cầu về sự công bằng và nhất quán.

HLV Pochettino có quyền đòi hỏi điều đó. Dẫu vậy, ông cũng cần giúp MU cải thiện khả năng phòng ngự và kiểm soát trận đấu. Bởi nếu tiếp tục tự đẩy mình vào thế khó, đội bóng sẽ còn phải trả giá, bất kể trọng tài đúng hay sai.