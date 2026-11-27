Trực tiếp bóng đá Nam Định - Công an Hà Nội: Hưng phấn sau kỳ tích ở cúp châu Á (V-League)
(18h, 27/11, vòng 9) Công an Hà Nội đang hừng hực khí thế sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Vissel Kobe ở AFC Champions League Elite.
V-League | 18h, 27/11 | SVĐ Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Tyler James
Felix Eboa
Tuấn Dương
Mạnh Quỳnh
Ngọc Sơn
A Mít
Ti Phông
Tuấn Hải
Caio Cesar
Romulo
Điểm
Thành Vinh
Việt Anh
Ngọc Tín
Quang Vinh
Văn Đô
Quang Hải
Thành Long
Mauk
Leo Artur
Alan Grafite
Thanh Bình
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Công an Hà Nội đã tạo ra bất ngờ lớn nhất tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 khu vực phía Đông khi xuất sắc đánh bại đội bóng Nhật Bản Vissel Kobe với tỷ số 3-1.
Dù vậy 2 tháng qua, chưa bao giờ họ thắng được 2 trận liên tiếp trở lên. Hễ sau một chiến thắng là CLB này lại mất điểm. Điều đặc biệt là khi thăng hoa ở đấu trường châu Á bao nhiêu, CAHN lại trầy trật khi trở lại mặt trận LPBank V.League 1 bấy nhiêu.
Sau màn thị uy sức mạnh trước Shanghai Port, đội bóng này hòa SLNA 1-1. Sau khi hạ Công an TPHCM, họ lại thua dễ 1-3 trước Johor DT. Những chi tiết ấy cảnh báo về một ngày vất vả của đội khách vì gần nhất, họ đã thắng phi thường trước Vissel Kobe.
Lịch thi đấu dày đặc khiến hệ thống phòng ngự của CAHN đôi lúc bộc lộ khoảng trống khi phải chống đỡ các tình huống phản công nhanh, điều mà một đối thủ sắc bén như Nam Định chắc chắn sẽ khai thác triệt để.
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Nhận định bóng đá Nam Định vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một bên là đội...