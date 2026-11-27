V-League | 18h, 27/11 | SVĐ Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Công An Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs Công An Hà Nội Công An Hà Nội Điểm Nguyên Mạnh Tyler James Felix Eboa Tuấn Dương Mạnh Quỳnh Ngọc Sơn A Mít Ti Phông Tuấn Hải Caio Cesar Romulo Điểm Thành Vinh Việt Anh Ngọc Tín Quang Vinh Văn Đô Quang Hải Thành Long Mauk Leo Artur Alan Grafite Thanh Bình Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Công An Hà Nội Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Tyler James, Felix Eboa, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, A Mít, Ti Phông, Tuấn Hải, Caio Cesar, Romulo Thành Vinh, Việt Anh, Ngọc Tín, Quang Vinh, Văn Đô, Quang Hải, Thành Long, Mauk, Leo Artur, Alan Grafite, Thanh Bình

Công an Hà Nội đã tạo ra bất ngờ lớn nhất tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 khu vực phía Đông khi xuất sắc đánh bại đội bóng Nhật Bản Vissel Kobe với tỷ số 3-1.

Dù vậy 2 tháng qua, chưa bao giờ họ thắng được 2 trận liên tiếp trở lên. Hễ sau một chiến thắng là CLB này lại mất điểm. Điều đặc biệt là khi thăng hoa ở đấu trường châu Á bao nhiêu, CAHN lại trầy trật khi trở lại mặt trận LPBank V.League 1 bấy nhiêu.

Sau màn thị uy sức mạnh trước Shanghai Port, đội bóng này hòa SLNA 1-1. Sau khi hạ Công an TPHCM, họ lại thua dễ 1-3 trước Johor DT. Những chi tiết ấy cảnh báo về một ngày vất vả của đội khách vì gần nhất, họ đã thắng phi thường trước Vissel Kobe.

Lịch thi đấu dày đặc khiến hệ thống phòng ngự của CAHN đôi lúc bộc lộ khoảng trống khi phải chống đỡ các tình huống phản công nhanh, điều mà một đối thủ sắc bén như Nam Định chắc chắn sẽ khai thác triệt để.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn