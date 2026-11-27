Arsenal đang hướng đến lối chơi tấn công linh hoạt hơn

Arsenal sẽ có cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Man City vào Chủ nhật (23h30, 29/11). Đội bóng của Mikel Arteta hiện hơn các đối thủ 6 điểm, dù vừa bị Newcastle cầm hòa ở vòng đấu trước.

Trong khi đó, Man City vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất. Erling Haaland từng thừa nhận các đồng đội chưa thực sự phối hợp ăn ý với nhau.

Nhiều khả năng, Arteta đang chủ động điều chỉnh chiến thuật nhằm giúp Arsenal tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Nếu mùa trước Arsenal được đánh giá là đội bóng vận hành hiệu quả, có tính thực dụng cao, thì mùa giải này họ có thể hướng đến lối chơi giàu tính biến hóa và hấp dẫn hơn.

Arteta đấu trí Maresca

Hậu vệ biên trở thành nhân tố gây xáo trộn chiến thuật

Điểm đáng chú ý trong cách vận hành của Arsenal là sự luân chuyển vị trí liên tục giữa các cầu thủ. Các hậu vệ biên không còn chỉ hoạt động dọc hai hành lang cánh mà thường xuyên di chuyển vào khu vực trung tuyến khi đội bóng tổ chức tấn công.

Cách di chuyển này khiến đối thủ khó xác định người cần theo kèm, bởi vị trí của các cầu thủ Arsenal thay đổi liên tục trong quá trình triển khai bóng.

Ở cánh phải, Noni Madueke được dự kiến sẽ có những thời điểm di chuyển vào vị trí trung phong, trong khi Viktor Gyokeres có xu hướng chạy ra các hành lang để khai thác khoảng trống. Những sự hoán đổi này giúp Arsenal tạo thêm các hướng tấn công, đặc biệt là những pha chạy phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Trong trận hòa Dortmund, đã có những thời điểm Piero Hincapie và Ben White, hai cầu thủ xuất phát ở vị trí hậu vệ biên, trở thành những cầu thủ đứng cao nhất trên sân. Điều này cho thấy vai trò của hậu vệ biên trong hệ thống tấn công Arsenal không đơn thuần là hỗ trợ từ phía sau, mà còn tham gia tạo ra sự xáo trộn trong cấu trúc phòng ngự đối phương.

Các hậu vệ biên chính là những nhân tố gây xáo trộn trong hệ thống này, dù họ không phải là những người trực tiếp kết thúc các cơ hội ghi bàn.

Các hậu vệ cánh Arsenal có thế bó vào trung lộ để tạo thêm khoảng trống

Arsenal có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Man City

Sự luân chuyển vị trí liên tục có thể khiến các hậu vệ Man City bị kéo khỏi vị trí vốn có. Khi hệ thống phòng ngự bị xáo trộn, những khoảng trống phía sau hàng thủ có thể xuất hiện, tạo điều kiện cho các cầu thủ Arsenal khai thác.

Tuy nhiên, cách tổ chức tấn công này cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu Arsenal dồn quá nhiều cầu thủ về một phía sân, chẳng hạn tạo thế áp đảo 7 cầu thủ đối đầu 6 cầu thủ ở một khu vực, họ có thể để lộ khoảng trống ở những khu vực khác và bị Man City phản công.

Đây được mô tả là một kiểu vận hành mang tính hỗn loạn có tổ chức của Arteta: các cầu thủ di chuyển linh hoạt, liên tục thay đổi vị trí nhưng vẫn phải duy trì sự phối hợp trong tổng thể chiến thuật.

Kepa có thể ảnh hưởng đến cách Arsenal triển khai bóng

David Raya được đánh giá là tổn thất đáng kể nếu không thể góp mặt, bởi anh không chỉ có khả năng cản phá mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức triển khai bóng từ tuyến dưới. Kepa Arrizabalaga được xem là phương án thay thế tương đối tốt, nhưng khả năng tham gia điều phối bóng của anh có thể không tương đương Raya.

Raya thường là người quyết định Arsenal triển khai bóng ngắn hay dài, đồng thời tạo ra tín hiệu để các cầu thủ phía trên điều chỉnh vị trí. Khi Kepa đứng trong khung thành ở trận chung kết Carabao Cup mùa trước, Man City đã lựa chọn cách pressing khác biệt.

Man City sẽ giữ 4 tiền đạo của họ sát nhau và cho phép Kepa có bóng trong chân.

Trong trận đấu đó, Man City dưới thời Pep Guardiola tổ chức pressing theo cấu trúc 4-2-4, chủ động lùi về và để Kepa có bóng. Kepa không thực hiện đường chuyền nào vào khu vực trung tuyến trong trận chung kết, do cách Man City tổ chức đội hình nhằm hạn chế những lựa chọn triển khai bóng của thủ môn.

Ở trận đấu sắp tới, Arsenal có thể tiếp tục để các trung vệ tách rộng, hậu vệ biên dâng cao và hoạt động ở những vị trí rộng nhằm tạo thêm lựa chọn cho thủ môn. Các tiền vệ trung tâm cũng có thể di chuyển khỏi vị trí giữa sân để mở ra những đường chuyền xuyên tuyến đến các cầu thủ tấn công.

Điều này đòi hỏi Kepa phải tự tin khi xử lý bóng dưới áp lực, bởi Man City nhiều khả năng sẽ tìm cách gây khó khăn ngay từ khâu triển khai bóng đầu tiên.

Arsenal có thể tạo lợi thế nhờ những cầu thủ chạy phía sau hàng thủ

Arsenal được cho là sẽ tìm cách gây áp lực mạnh lên Man City nhằm khiến đối thủ rơi vào những vị trí bất lợi. Nếu các cầu thủ Man City bị kéo vào một khu vực nhất định, Arsenal có thể tạo ra lợi thế về quân số ở những khu vực khác.

Những cầu thủ có khả năng di chuyển tốc độ như Noni Madueke và Viktor Gyokeres được xem là các mục tiêu quan trọng trong chiến thuật này. Cách khai thác khoảng trống bằng những pha chạy phía sau hàng phòng ngự từng được Napoli sử dụng hiệu quả trong trận hòa Man City tại Etihad.

Những nhân tố như Madueke có thể giúp Arsenal tạo đột biến

Hàng hậu vệ Man City đã có những thời điểm bị khai thác khoảng trống trong mùa giải này, khiến các tiền vệ và trung vệ bị tách khỏi nhau. Nếu đội bóng của Guardiola tổ chức pressing không hiệu quả, Arsenal có thể tận dụng những khoảng trống đó để triển khai các pha tấn công nguy hiểm.

Hành lang phải của Arsenal có thể trở thành khu vực khai thác đáng chú ý, bởi Man City đang có những dấu hiệu chưa thực sự hiệu quả trong tổ chức pressing. Nếu đội bóng của Arteta tạo được sự quá tải ở khu vực trung tâm, Nico O’Reilly có thể phải di chuyển từ vị trí hậu vệ trái vào phía trong để hỗ trợ, qua đó mở thêm khoảng trống cho Madueke ở hành lang phải.