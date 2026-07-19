"Bóng hồng" mặc bikini gợi cảm, được khen đẹp số 1 World Cup

Vòng chung kết World Cup 2026 thu hút sự chú ý nhờ những trận cầu hấp dẫn và sự cuồng nhiệt từ các khán đài. Một nữ cổ động viên Mexico đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi bức ảnh cô mặc bộ bikini mang màu sắc đội tuyển lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Fan bí ẩn này đang khiến cộng đồng người dùng mạng xã hội tranh cãi, một nửa cho rằng cô gái là người thật nhưng phần còn lại khẳng định đây chỉ là sản phẩm của AI

Cơn sốt càn quét mạng xã hội toàn cầu

Sự việc bắt đầu từ một khoảnh khắc được ống kính phóng viên ghi lại tại sân vận động Levi's Stadium (Santa Clara, California, Mỹ). Giữa biển người cuồng nhiệt đang thực hiện làn sóng người (Mexican Wave) cổ vũ, nữ cổ động viên này đã chiếm trọn mọi ánh nhìn khi diện bộ bikini cắt xẻ táo bạo, khéo léo khoe trọn vóc dáng "đồng hồ cát" cùng làn da mật ong khỏe khoắn. Bộ trang phục mang hai tông màu xanh - trắng đặc trưng của bóng đá Mexico kết hợp cùng nụ cười rạng rỡ đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các camera.

Chỉ vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, trang tin thể thao nổi tiếng TotalProSports đã giật dòng tít gây sốt: "Nữ cổ động viên mặc bikini Mexico đã chính thức 'thắng' World Cup 2026".

Đây là cách nói ví von đầy phấn khích của truyền thông quốc tế dành cho những nhân vật "chiếm sóng" và làm lu mờ cả các ngôi sao trên sân. Bức ảnh nhanh chóng thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và hàng nghìn bình luận khen ngợi từ người hâm mộ bóng đá khắp thế giới. Trên các diễn đàn, cô nàng được ưu ái phong tặng danh hiệu "Bóng hồng đẹp số 1 World Cup 2026".

Thực tế, việc các mỹ nhân Mexico diện trang phục táo bạo đi cổ vũ bóng đá không phải là điều quá xa lạ. Trước đó, những tên tuổi đình đám như "cô gái thời tiết quyến rũ nhất thế giới" Yanet Garcia hay các siêu mẫu của tạp chí phái mạnh cũng từng nhiều lần khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với những bộ cánh cắt xẻ táo bạo mang màu cờ sắc áo Mexico.