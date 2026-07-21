Bạn gái Cole Palmer mặc áo xuyên thấu mừng sinh nhật, sao Chelsea đắm say bên người tình

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 24 ấm áp và bất ngờ

Mỹ nhân tóc vàng nóng bỏng đã hẹn hò với ngôi sao Chelsea từ năm ngoái, thời điểm cả hai lần đầu bị bắt gặp cùng nhau tại sự kiện Winter Wonderland. Mới đây, cặp đôi đã cùng nhau đón mừng sinh nhật lần thứ 24 của Olivia một cách đầy vui vẻ.

Olivia Holder vừa mừng sinh nhật tuổi 24.

Nàng mẫu đã chia sẻ những khoảnh khắc trong buổi tiệc lên Instagram Story cho 28,9 nghìn người theo dõi. Cô tạo dáng chụp ảnh trong chiếc áo xuyên thấu trước biển hiệu số "24" phát sáng cỡ lớn.

Cole Palmer tạo dáng chụp ảnh bên cạnh Olivia.

Một bức ảnh ghi lại cảnh cô cầm tờ ghi chú với nội dung: "Tôi thấy tiếc cho những ai không biết chúng tôi". Bức ảnh khác cho thấy Olivia tạo dáng bên Palmer và hai chú cún cưng trước biển hiệu sinh nhật.

Palmer chọn phong cách thoải mái hơn khi diện bộ quần đùi và áo phông đen đồng màu. Theo chú thích của Olivia, trang trí bữa tiệc có vẻ là một sự bất ngờ dành cho cô: "Món quà sinh nhật sớm tuyệt vời nhất từ những người tôi yêu quý nhất thế giới."

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Cặp đôi đã tận hưởng một mùa hè tràn ngập niềm vui sau khi Palmer bị gạt khỏi đội hình dự World Cup của HLV Thomas Tuchel. Palmer đã tận dụng tối đa các kỳ nghỉ tới Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Ibiza trong khi tuyển Anh bị loại ở bán kết.

Olivia làm công việc của một người ảnh hưởng (influencer) và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, bao gồm các chuyến du lịch tắm nắng và thời trang. Cô từng đăng tải hình ảnh từ những chuyến đi tới Dubai, Maldives, Crete và Bucharest.

Cô sở hữu gần 30.000 người theo dõi trên Instagram.