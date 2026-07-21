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Bạn gái Cole Palmer mặc áo xuyên thấu mừng sinh nhật, sao Chelsea đắm say bên người tình

Sự kiện: Cole Palmer Premier League 2025-26 Chelsea

Olivia Holder vừa đón tuổi mới trong chiếc áo xuyên thấu bên cạnh Cole Palmer, sau thời gian cùng ngôi sao Chelsea tận hưởng kỳ nghỉ hè vì bị gạt khỏi đội tuyển Anh tham dự World Cup.

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 24 ấm áp và bất ngờ

Mỹ nhân tóc vàng nóng bỏng đã hẹn hò với ngôi sao Chelsea từ năm ngoái, thời điểm cả hai lần đầu bị bắt gặp cùng nhau tại sự kiện Winter Wonderland. Mới đây, cặp đôi đã cùng nhau đón mừng sinh nhật lần thứ 24 của Olivia một cách đầy vui vẻ.

Bạn gái Cole Palmer mặc áo xuyên thấu mừng sinh nhật, sao Chelsea đắm say bên người tình - 1

Olivia Holder vừa mừng sinh nhật tuổi 24.

Olivia Holder vừa mừng sinh nhật tuổi 24.

Nàng mẫu đã chia sẻ những khoảnh khắc trong buổi tiệc lên Instagram Story cho 28,9 nghìn người theo dõi. Cô tạo dáng chụp ảnh trong chiếc áo xuyên thấu trước biển hiệu số "24" phát sáng cỡ lớn.

Cole Palmer tạo dáng chụp ảnh bên cạnh Olivia.

Cole Palmer tạo dáng chụp ảnh bên cạnh Olivia.

Bạn gái Cole Palmer mặc áo xuyên thấu mừng sinh nhật, sao Chelsea đắm say bên người tình - 4

Một bức ảnh ghi lại cảnh cô cầm tờ ghi chú với nội dung: "Tôi thấy tiếc cho những ai không biết chúng tôi". Bức ảnh khác cho thấy Olivia tạo dáng bên Palmer và hai chú cún cưng trước biển hiệu sinh nhật.

Palmer chọn phong cách thoải mái hơn khi diện bộ quần đùi và áo phông đen đồng màu. Theo chú thích của Olivia, trang trí bữa tiệc có vẻ là một sự bất ngờ dành cho cô: "Món quà sinh nhật sớm tuyệt vời nhất từ những người tôi yêu quý nhất thế giới."

Kỳ nghỉ hè cuồng nhiệt và cuộc sống riêng tư của người đẹp

Cặp đôi đã tận hưởng một mùa hè tràn ngập niềm vui sau khi Palmer bị gạt khỏi đội hình dự World Cup của HLV Thomas Tuchel. Palmer đã tận dụng tối đa các kỳ nghỉ tới Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Ibiza trong khi tuyển Anh bị loại ở bán kết.

Bạn gái Cole Palmer mặc áo xuyên thấu mừng sinh nhật, sao Chelsea đắm say bên người tình - 5

Olivia làm công việc của một người ảnh hưởng (influencer) và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, bao gồm các chuyến du lịch tắm nắng và thời trang. Cô từng đăng tải hình ảnh từ những chuyến đi tới Dubai, Maldives, Crete và Bucharest.

Bạn gái Cole Palmer mặc áo xuyên thấu mừng sinh nhật, sao Chelsea đắm say bên người tình - 6

Bạn gái Cole Palmer mặc áo xuyên thấu mừng sinh nhật, sao Chelsea đắm say bên người tình - 7

Bạn gái Cole Palmer mặc áo xuyên thấu mừng sinh nhật, sao Chelsea đắm say bên người tình - 8

Cô sở hữu gần 30.000 người theo dõi trên Instagram.

Cô sở hữu gần 30.000 người theo dõi trên Instagram.

Phong độ tuổi 40 của Lindsay Lohan
Phong độ tuổi 40 của Lindsay Lohan

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/07/2026 17:29 PM (GMT+7)
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