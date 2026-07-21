Sắc vóc người đẹp rước cúp World Cup Jung Ho Yeon

Sự xuất hiện của Jung Ho Yeon trong nghi thức mang chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026 ra sân cùng tay vợt Carlos Alcaraz đã trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận chung kết. Với vai trò đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton - thương hiệu chế tác chiếc Trophy Trunk đựng cúp vô địch - nữ diễn viên Hàn Quốc là nghệ sĩ Hàn đầu tiên tham gia nghi thức chính thức tại trận chung kết World Cup.

Jung Ho Yeon là siêu mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1994, nổi tiếng toàn cầu sau vai Kang Sae Byeok trong loạt phim Squid Game, giúp cô giành nhiều giải thưởng và trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang quốc tế săn đón.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại cùng vóc dáng thanh mảnh đặc trưng của một siêu mẫu.

Ở tuổi 32, cô vẫn duy trì thân hình cân đối nhờ tập Pilates và các bài tập tăng sức mạnh đều đặn.

Thần thái tự tin cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp Jung Ho Yeon chinh phục cả sàn diễn thời trang lẫn thảm đỏ.

Nữ diễn viên sinh năm 1994 theo đuổi phong cách làm đẹp tối giản, ưu tiên dưỡng ẩm và bảo vệ hàng rào da.

Làn da căng bóng, khỏe mạnh là một trong những dấu ấn giúp Jung Ho Yeon luôn nổi bật tại các sự kiện quốc tế.

Người đẹp thường chọn lối trang điểm trong suốt nhằm tôn lên làn da khỏe thay vì che phủ bằng lớp nền dày.

Sự xuất hiện của Jung Ho Yeon tại chung kết World Cup 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những biểu tượng thời trang và sắc đẹp châu Á.

Ảnh: Instagram hoooooyeony