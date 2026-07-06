Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn FIFA vì đình chỉ án treo giò của Folarin Balogun ở trận gặp Bỉ

FIFA đình chỉ án treo giò của Folarin Balogun ở trận gặp Bỉ

Folarin Balogun ban đầu được xác định sẽ phải vắng mặt ở trận đấu diễn ra vào thứ Hai sau khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 2-0 của ĐT Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 1/16. Tiền đạo này bị truất quyền thi đấu vì giẫm lên chân hậu vệ Tarik Muharemovic.

Tuy nhiên, FIFA thông báo hôm Chủ nhật rằng án treo giò của Folarin Balogun sẽ được đình chỉ trong thời hạn một năm.

Folarin Balogun phải nhận thẻ đỏ ở trận Mỹ vs Bosnia. Ảnh: AP.

“Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một sự bất công lớn!” – ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Folarin Balogun là một trong những nhân tố quan trọng giúp ĐT Mỹ tiến sâu tại World Cup 2026, vì vậy việc anh phải vắng mặt ở cuộc đối đầu với Bỉ sẽ là tổn thất không nhỏ đối với đội bóng đồng chủ nhà.

Trong thông báo chính thức, FIFA cho biết:

“Căn cứ Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, việc thi hành án treo giò một trận sẽ được đình chỉ trong thời gian thử thách kéo dài một năm”.

Trước khi FIFA đưa ra quyết định này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã lên tiếng kêu gọi hủy bỏ chiếc thẻ đỏ dành cho Folarin Balogun.