Bellingham nổi đoá chửi bới đối thủ, ĐT Anh may mắn thoát phạt đền và thẻ đỏ

Bellingham chửi bới đối thủ

Tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi khó chịu của Ghana trong hiệp một trận đấu tại Boston, khi hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, Bellingham đã phạm lỗi mang tính chiến thuật với Jerome Opoku. Tiền vệ của Real Madrid lao người va chạm với đối thủ ngay trước khu vực kỹ thuật của hai đội, nhưng may mắn không phải nhận thẻ vàng.

Bellingham khẩu chiến với đối phương

Khi các cầu thủ và ban huấn luyện di chuyển về đường hầm, Bellingham bất ngờ vướng vào một cuộc tranh cãi dữ dội. Ngôi sao sinh năm 2003 tỏ ra nổi nóng trong màn đối đáp căng thẳng với trợ lý HLV Ghana, John Paintsil. Theo những hình ảnh ghi lại, cả hai dường như đã liên tục buông những câu chửi thề, khiến không khí trở nên ngày một căng thẳng.

HLV trưởng Ghana Carlos Queiroz cũng tham gia vào cuộc khẩu chiến bằng những lời khiêu khích và thậm chí còn cố gắng tiến về phía Bellingham. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã được các thành viên trong ban huấn luyện giữ lại.

Bên phía tuyển Anh, trợ lý HLV Anthony Barry cùng người bạn thân của Bellingham là Morgan Rogers đã phải can thiệp để giúp cầu thủ mang áo số 10 bình tĩnh trở lại.

Tuyển Anh thoát thẻ đỏ và phạt đền

Thủ môn Jordan Pickford thoát khỏi nguy cơ nhận thẻ đỏ, đồng thời Ezri Konsa cũng không bị thổi phạt đền trong trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước Ghana ở bảng L World Cup.

Ghana tạo ra tình huống đáng chú ý ở phút 67 bằng pha phản công nhanh. Cầu thủ vào sân thay người Prince Kwabena Adu tăng tốc hướng về vòng cấm để đón đường chuyền dài của đồng đội. Thủ môn Pickford lập tức băng ra khỏi khu vực cấm địa với ý định tiếp cận bóng trước, nhưng thay vào đó lại va chạm trực diện với Adu trong pha tranh chấp tay đôi.

Pha va chạm của Pickford với cầu thủ đối phương

Dù cả hai đều có quyền lao vào tranh bóng, tình huống quay chậm cho thấy Pickford mới là người phạm lỗi khi đâm sầm vào Adu sau thời điểm tiền vệ Ghana đã cố chạm bóng. Khi va chạm xảy ra, trái bóng cũng đã vượt qua vị trí của thủ thành tuyển Anh. May cho tuyển Anh khi trọng tài lại cho "Tam sư" hưởng quả đá phạt sau pha bóng đó.

Sau đấy, tuyển Anh còn may mắn thoát phạt đền. Adu một lần nữa thoát xuống phía sau hàng thủ tuyển Anh sau pha tranh chấp khiến Eberechi Eze mất bóng. Ezri Konsa tung cú xoạc cuối cùng nhằm ngăn cản cầu thủ đang khoác áo Viktoria Plzen trong vòng cấm. Tuy nhiên, trung vệ tuyển Anh không chạm bóng mà chân cản đối phương, tác động trực tiếp vào đầu gối của Adu khiến cầu thủ Ghana ngã xuống sân.

Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, trọng tài biên phất cờ báo việt vị và đáng chú ý là không hề có bất kỳ cuộc kiểm tra VAR nào đối với pha bóng gây tranh cãi này. Trận đấu sau đó được tiếp tục bằng một quả đá phạt cho tuyển Anh.

Pha bóng ĐT Anh thoát phạt đền

Chuyên gia phân tích trọng tài của BBC, Darren Cann, cho rằng tình huống này lẽ ra phải được VAR xem xét và Ghana xứng đáng được hưởng phạt đền:

"Chúng tôi thực sự thót tim khi chứng kiến pha vào bóng của Konsa. Trước hết, với tư cách một người hâm mộ tuyển Anh, tôi rất vui vì quả phạt đền không được thổi. Nhưng nếu thành thật, tôi cho rằng tình huống này đáng ra phải được chuyển cho VAR xem xét.

Konsa hoàn toàn không chạm bóng. Cậu ấy phạm lỗi với đối thủ. Cậu ấy mất kiểm soát, va chạm với tiền đạo đối phương và không hề tác động tới bóng. Với tôi, đó là một quả phạt đền. World Cup 2026 có 7 quả phạt đền. Tôi rất mừng vì đó không trở thành quả thứ 8".