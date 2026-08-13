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Haaland cà khịa tân binh Man City 116 triệu bảng, gọi đồng đội mới là "kẻ ăn vạ"

Sự kiện: Bóng đá Manchester City Erling Haaland

Tiền đạo Erling Haaland vừa gây sốt trên mạng xã hội khi công khai chế giễu tân binh trị giá 116 triệu bảng Elliot Anderson bằng bình luận cực kỳ phũ phàng.

   

Bình luận gây sốt trên mạng xã hội của Erling Haaland

Manchester City vừa chi ra tới 116 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ Anh 23 tuổi Elliot Anderson nhằm tăng cường sức mạnh cho mục tiêu đòi lại chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Haaland cà khịa tân binh Man City 116 triệu bảng, gọi đồng đội mới là "kẻ ăn vạ" - 1

Dù tân HLV Enzo Maresca rất hài lòng với bản hợp đồng đắt giá này, ngôi sao số một trên hàng công là Erling Haaland lại tỏ ra không mấy mặn mà.

Haaland cà khịa tân binh Man City 116 triệu bảng, gọi đồng đội mới là "kẻ ăn vạ" - 2

Khi đăng tải bức ảnh trở lại Manchester trên Instagram, một cổ động viên đã bình luận gửi lời chào đến Anderson. Chân sút người Na Uy không ngần ngại đáp trả ngắn gọn bằng hai từ để gọi đồng đội mới là "kẻ ăn vạ".

Mối hận từ World Cup và mục tiêu trước mùa giải mới

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ cuộc đụng độ giữa Na Uy và Anh tại tứ kết World Cup vừa qua.

Haaland cà khịa tân binh Man City 116 triệu bảng, gọi đồng đội mới là "kẻ ăn vạ" - 3

Trong trận đấu đó, Na Uy bị từ chối một bàn thắng quan trọng do VAR xác định Haaland đã phạm lỗi đẩy ngã Anderson. Quyết định của trọng tài khiến Haaland vô cùng bức xúc và cho rằng tiền vệ tuyển Anh đã chủ động ngã quá dễ dàng.

Dù mang mối hận cũ, cả hai sẽ phải gạt bỏ hiềm khích để cùng tập luyện hướng tới trận tranh Siêu cúp Anh với Arsenal diễn ra vào cuối tuần này.

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Dân mạng thích thú khi Erling Haaland tương tác trong một thử thách giảm cân
Dân mạng thích thú khi Erling Haaland tương tác trong một thử thách giảm cân

Erling Haaland để lại bình luận gây chú ý bên dưới video của một influencer người Ấn Độ.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2026 08:59 AM (GMT+7)
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