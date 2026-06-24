ĐT Anh bị cầm hòa, Declan Rice nói cứng: "Nắm quyền tự quyết, sao phải bi quan"

Ghana phòng ngự quá kín kẽ, Anh gặp bế tắc

Chia sẻ với BBC Sport sau trận đấu, Declan Rice thừa nhận cảm giác thất vọng là điều khó tránh khỏi khi tuyển Anh không thể xuyên thủng hàng thủ Ghana.

Rice chơi cố gắng, nhưng không đủ giúp ĐT Anh thắng trận

"Rất khó khăn khi phải đối đầu với một đội bóng có tới 11 cầu thủ lùi sâu phòng ngự. Khi đó, bạn buộc phải tìm ra lời giải. Chúng tôi chỉ thực sự tạo được nhiều cơ hội trong khoảng 10 phút cuối, nhiều hơn cả quãng thời gian còn lại của trận đấu, nhưng tiếc là không thể ghi bàn", tiền vệ thuộc biên chế Arsenal thừa nhận.

Theo Rice, Ghana xứng đáng nhận được lời khen nhờ cách tổ chức phòng ngự đầy kỷ luật. Đội bóng châu Phi vận hành sơ đồ 5-4-1 khi không có bóng, giữ cự ly cực kỳ chặt chẽ và gần như không để lộ khoảng trống cho các chân sút Anh khai thác.

"Chúng tôi phải dành sự tôn trọng cho Ghana. Họ phòng ngự rất chặt, khiến mọi khoảng trống đều bị bóp nghẹt. Dĩ nhiên, tuyển Anh cũng có thể làm tốt hơn khi cầm bóng, nhưng đây vốn dĩ không phải trận đấu dễ dàng”, Declan Rice thừa nhận.

Vẫn tự tin hướng đến ngôi đầu bảng

Dù chỉ giành được một điểm, Declan Rice cho rằng tuyển Anh vẫn đang ở vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

"Chúng tôi vẫn đứng đầu bảng. Điều quan trọng là phải giữ tinh thần tích cực, tiếp tục tiến lên và hướng tới trận gặp Panama. Chúng tôi vẫn có cơ hội rất lớn để kết thúc vòng bảng ở vị trí số một”, Rice lên dây cót tinh thần cho các đồng đội.

Vẻ thất vọng của các tuyển thủ Anh sau trận

Tiền vệ 27 tuổi cũng nhắc lại rằng không ít ứng viên vô địch đã khởi đầu World Cup bằng những trận hòa, vì vậy toàn đội không nên phản ứng thái quá trước kết quả này: "Rất nhiều đội tuyển hàng đầu cũng bị cầm hòa ở trận đầu tiên. Không có lý do gì để bi quan hay thất vọng quá mức. Điều chúng tôi cần làm là giữ sự tích cực và tiếp tục chiến đấu”.

Nếu đánh bại Panama ở lượt đấu cuối, tuyển Anh nhiều khả năng sẽ tránh được cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha ở vòng 1/16.

Ghana gây ấn tượng bằng nghệ thuật phòng ngự

Bên cạnh những phát biểu của Rice, nhà báo Kari Tulinius cũng dành lời khen cho cách tổ chức chiến thuật của HLV Carlos Queiroz.

Theo ông, hàng phòng ngự của Ghana không chỉ đơn thuần lùi sâu mà liên tục dịch chuyển, thay đổi cấu trúc theo từng pha triển khai của tuyển Anh. Chính sự linh hoạt ấy khiến các cầu thủ Anh luôn rơi vào thế bị động khi tìm khoảng trống để tấn công.

Ghana (áo vàng) chơi đầy cố gắng trước Anh

"Tuyến phòng ngự của Ghana không hề đứng yên. Họ liên tục di chuyển, điều chỉnh đội hình để đón trước ý đồ của tuyển Anh. Đó không phải thứ bóng đá hấp dẫn, nhưng rất đáng để phân tích. Dĩ nhiên, một bàn thắng vẫn thú vị hơn nhiều, nhưng khi phải 'nhịn đói', người ta cũng không thể quá kén chọn bát cháo của mình", nhà báo Kari Tulinius nhận xét.

Màn trình diễn đầy kỷ luật của "Black Stars" đã khiến một trong những hàng công được đánh giá cao nhất giải phải chấp nhận chia điểm, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh khó lường ở bảng đấu trước lượt trận cuối.