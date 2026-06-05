Báo Anh lo thầy trò Tuchel phải đá "trận đấu 4 tiếng" tại World Cup vì thời tiết

Báo Anh lo cho thầy trò Tuchel vì lý do thời tiết

ĐT Anh là một trong những đội tuyển có mặt sớm nhất tại Mỹ để chuẩn bị cho World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel muốn các học trò sớm thích nghi với thời tiết khắc nghiệt tại “Xứ cờ hoa”. Bởi vậy, “Tam sư” đã tới West Palm Beach thuộc bang Florida để tập huấn trước khi chuyển tới Kansas City, nơi được chọn làm đại bản doanh.

ĐT Anh sớm có mặt tại Mỹ để thích nghi với khí hậu

Tại vòng bảng World Cup 2026, ĐT Anh thi đấu với Croatia tại Dallas vào ngày 17/6, Ghana tại Boston vào ngày 23/6 và với Panama tại New Jersey vào ngày 27/6. Mặc dù chỉ thi đấu trong nước Mỹ chứ không phải di chuyển sang Canada hay Mexico nhưng ĐT Anh đã sớm nhận cảnh báo về những yếu tố “không thể kiểm soát được”.

Đó là thời tiết. Theo quy định an toàn của Mỹ, tất cả các hoạt động thể thao ngoài trời bao gồm cả bóng đá sẽ bị hoãn cho tới khi thời tiết ổn định trở lại. Ví dụ điển hình là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Benfica tại FIFA Club World Cup 2025 diễn ra tại Charlotte, bang Bắc Carolina đã bị hoãn tới 2 giờ đồng hồ do xuất hiện sấm sét, dù trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc.

Hệ quả là trận đấu kéo dài tới 4 giờ 38 phút so với thời điểm bóng lăn, con số dài hơn gấp đôi so với bình thường. Đây là điều HLV Thomas Tuchel cần phải tính đến bởi hai trận đấu với Ghana và Panama đều bắt đầu vào cuối giờ chiều tại bờ Đông của nước Mỹ. Đó là thời điểm mưa giông kèm theo sấm sét dễ xuất hiện. Các cầu thủ chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều so với bình thường nếu như phải thi đấu dài như vậy.

FIFA không có ý định đổi lịch cho ĐT Anh

Tờ Mirror của Anh đã đặt dấu hỏi về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn mới đây và đại diện của FIFA đã đưa ra câu trả lời khá chung chung. Theo đó, FIFA đã tính đến kịch bản thời tiết nguy hiểm xảy ra. Đây là vấn đề bất khả kháng nên FIFA sẽ cố gắng phối hợp với chính quyền sở tại để đưa ra những quyết định kịp thời nhất.

Chỉ trong trường hợp bất khả kháng, FIFA mới dời lịch thi đấu của các đội tại World Cup 2026. Theo người phát ngôn của FIFA, vấn đề nắng nóng sẽ được tập trung nhiều hơn. LĐBĐ thế giới đã cố gắng sắp xếp các trận đấu tại World Cup 2026 tránh thời điểm nắng nóng nhất trong ngày ở những địa điểm thi đấu.

Các SVĐ cũng được lắp thêm nhiều quạt làm mát để phục vụ cho các cầu thủ cũng như CĐV tới sân. Mỗi trận đấu sẽ có 3 phút nghỉ giữa hiệp để cho các cầu thủ uống nước làm mát.