AC Milan đại thắng

Trở lại Serie A sau kỳ nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia, AC Milan tiếp đón Frosinone tại San Siro với mục tiêu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng màn trình diễn tấn công áp đảo.

Ngay phút thứ 4, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số sau pha phản lưới nhà của Gabriele Calvani. Từ tình huống Adrien Rabiot đưa bóng vào khu vực nguy hiểm hướng đến Christian Pulisic, hậu vệ Frosinone lúng túng đưa bóng về lưới nhà.

Milan thắng lớn

Đến phút 19, Rabiot tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Goncalo Ramos nhân đôi cách biệt. Dù vậy, Frosinone không dễ dàng buông xuôi. Phút 25, Patrizio Masini tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bước sang hiệp hai, AC Milan nhanh chóng dập tắt hy vọng của đội khách. Phút 48, Ardon Jashari tung cú sút chân trái từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 3-1 và đánh dấu bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội chủ sân San Siro.

Phút 60, Alphadjo Cisse ghi bàn thứ tư sau đường chuyền thuận lợi của Diego Moreira. Chỉ 8 phút sau, Pulisic hoàn tất chiến thắng 5-1 bằng pha lập công ở phút 68.

Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của AC Milan tại Serie A, sau những chiến thắng trước Inter và Genoa. Kết quả này giúp thầy trò Amorim vươn lên vị trí thứ 4 với 27 điểm, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Tỷ số chung cuộc: AC Milan 5-1 Frosinone Ghi bàn: AC Milan: Calvani (4', phản lưới), Goncalo Ramos (19'), Jashari (48'), Cisse (60'), Pulisic (68') Frosinone: Masini (25'). Đội hình xuất phát: AC Milan: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Goncalo Ramos. Frosinone: Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Cittadini; Masini, Calo; Tchato, Schmid, Kvernadze; Ghedjemis.

Inter Milan đánh rơi chiến thắng khó tin

Nếu AC Milan có chiến thắng dễ dàng thì Inter Milan lại trải qua 90 phút đầy biến động trên sân của Atalanta. Inter nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra khác biệt ở phút 16. Esposito tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 32, tiền đạo trẻ tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm sau quả phạt góc của Federico Dimarco, nhân đôi cách biệt.

Esposito lập hat-trick nhưng Inter vẫn rơi điểm

Tuy nhiên, Atalanta nhanh chóng có câu trả lời. Phút 35, Eljif Elmas ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Esposito tiếp tục có ngày thi đấu chói sáng. Phút 52, chân sút người Italia hoàn tất cú hat-trick, giúp Inter tái lập khoảng cách hai bàn và tưởng như đã đặt một tay vào chiến thắng.

Nhưng những diễn biến sau đó lại khiến đội khách phải trả giá. Phút 72, Charles De Ketelaere ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3, trước khi Petar Sucic đưa Inter vượt lên 4-2 ở phút 76.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 80, De Ketelaere hoàn tất cú đúp, một lần nữa đưa Atalanta trở lại cuộc đua giành điểm. Đến phút 90+1, Franck Kessie thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số hòa 4-4 trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Inter.