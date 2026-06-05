Thông tin bảng E FIFA World Cup 2026: 'Cỗ xe tăng Đức' và những kẻ thách thức
Bảng E của FIFA World Cup 2026 là sự pha trộn cực kỳ thú vị giữa truyền thống và sự tươi mới. Đội tuyển Đức mang khát vọng phục hưng sau hai kỳ World Cup gây thất vọng, trong khi Ecuador và Bờ Biển Ngà sở hữu dàn cầu thủ giàu tốc độ, thể lực. Đặc biệt, Curaçao lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và được xem là “ẩn số Caribbean” của giải đấu.
12 bảng đấu và sự góp mặt của 48 đội tuyển, bảng xếp hạng World Cup 2026 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi từng điểm số, từng hiệu số bàn thắng...
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/06/2026 06:08 AM (GMT+7)