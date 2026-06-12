Nhận định bảng D World Cup 2026: Chủ nhà Mỹ đối mặt thử thách

Nhận định bảng D World Cup 2026, bảng đấu được đánh giá là "tử thần" của giải đấu. Điều này đến từ việc sức mạnh của 4 đội là gần như tương đồng và mọi diễn biến đều rất khó đoán.

Mỹ

Đội chủ nhà Mỹ không phải đá vòng loại. Vì thế, họ đã có những sự chuẩn bị tích cực bằng rất nhiều trận đấu giao hữu trong suốt những năm gần đây bên cạnh việc tranh tài ở các giải khu vực CONCACAF. Thành tích của ĐT Mỹ có thể chưa phải ở mức quá ấn tượng nhưng họ có những lý do để tự tin có thể đạt thành tích khả quan ở kỳ World Cup lần này.

Đầu tiên là việc thầy trò HLV Mauricio Pochettino sở hữu lợi thế sân nhà. Những khán đài chật kín chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Christian Pulisic và các đồng đội. Bên cạnh đó bảng đấu của họ có những đối thủ chỉ ngang tầm nên khả năng đi tiếp với ngôi nhất bảng là hoàn toàn có.

Nếu có được ngôi nhất bảng, ĐT Mỹ hoàn toàn tiếp tục có thể tự tin tiến xa hơn vòng 1/16 khi nhánh đấu chỉ phân đội nhất bảng D bắt cặp với một trong các đội hạng ba vòng bảng có thành tích tốt.

Nỗi lo của ĐT Mỹ ở giải năm nay đến từ hàng phòng ngự. Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những thế hệ thủ môn yếu nhất của ĐT Mỹ kể từ thập niên 1980. Ở các cầu thủ đá trung vệ, Chris Richards là người duy nhất đang thi đấu thường xuyên tại một giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ từng gây tiếng vang với vị trí thứ ba World Cup 2002 và vào bán kết Euro 2008. Tuy nhiên, đội bóng này sau đó trải qua quãng thời gian dài sa sút khi lỡ hẹn với 5 kỳ World Cup liên tiếp.

Phải đến 24 năm sau kỳ tích ở World Cup 2002, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ mới giành được quyền vào World Cup sau khi vượt qua Kosovo ở vòng play-off.

Với thế hệ của những cầu thủ trẻ tài năng cùng HLV có tham vọng như Vincenzo Montella, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể mơ về một kỳ World Cup ấn tượng hay chí ít là vượt qua vòng bảng.

Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız hay Kerem Aktürkoğlu sẽ là những nhân tố chủ chốt trong đội hình của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup năm nay.

Paraguay

Paraguay giành tấm vé trực tiếp thứ 6 của khu vực Nam Mỹ đến với World Cup 2026 sau trận hòa Ecuador, qua đó trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Paraguay không sở hữu nhiều ngôi sao lớn nhưng lại là tập thể cực kỳ khó chịu với lối chơi phòng ngự chắc chắn. Cách đây 16 năm, họ đã khiến Tây Ban Nha (đội sau đó vô địch) phải vất vả mới có được chiến thắng 1-0 ở vòng tứ kết.

Hàng thủ chắc chắn vẫn sẽ là điểm tựa của ĐT Paraguay trong lần trở lại World Cup lần này với những cái tên như Omar Alderete (CLB Sunderland), Juan José Cáceres (Dynamo Moscow), Fabián Balbuena (Gremio) hay Gustavo Gómez (Palmeiras, cựu cầu thủ AC Milan).

Với thể thức đội xếp thứ ba ở mỗi bảng cũng có cơ hội vào vòng 1/16, lối chơi của Paraguay sẽ càng có cơ hội phát huy tác dụng ở một bảng đấu mà mọi chuyện gần như rất cân bằng.

Australia

Australia là "khách quen" của World Cup kể từ sau khi gia nhập AFC năm 2006. Đội bóng này dù có những lúc trồi sụt thất thường nhưng luôn để lại ít nhiều dấu ấn trong các kỳ World Cup gần đây.

Năm nay, khi được ở một bảng đấu có tính cân bằng cao, thầy trò HLV Tony Popovic sẽ càng quyết tâm để đạt thành tích tốt hoặc ít nhất là tấm vé vượt qua vòng bảng.

Ở giải đấu lần này, ĐT Australia không chỉ gồm toàn những cầu thủ "lão tướng" mà còn có sự kết hợp với những cầu thủ trẻ, những người đã giành chức vô địch U20 châu Á 2025. Do đó, Australia hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho các đối thủ tại bảng D World Cup 2026.

Dự đoán thứ hạng bảng C World Cup 2026 1. Australia 2. Mỹ 3. Paraguay 4. Thổ Nhĩ Kỳ Australia, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp