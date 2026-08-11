Vì sao ĐT Việt Nam bất ngờ đổi sân tập trước trận bán kết gặp Malaysia?

Theo kế hoạch ban đầu, các buổi tập chiều ngày 11 và 12/8 của ĐT Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF từ 16h45.

Tuy nhiên, sát giờ buổi tập chiều ngày 11/8, HLV Kim Sang Sik đã bất ngờ đổi sân tập của ĐT Việt Nam.

Xuân Son và đồng đội được thông báo di chuyển sang tập luyện ở sân vận động Mỹ Đình, thay vì tập luyện ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF như thường lệ.

Được biết, đây là yêu cầu của HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam bước vào giai đoạn tập chiến thuật quan trọng chuẩn bị cho các trận bán kết AFF Cup 2026 với Malaysia.

Trước đó, ĐT Việt Nam cũng từng đóng cửa tập kín ở sân Mỹ Đình trước các trận đấu quan trọng ở vòng bảng.

Do điều kiện tập luyện ở Mỹ Đình được cho là tốt hơn, nhất là về mặt bảo mật chiến thuật.

Các tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng bước vào tập luyện và buổi tập chiều ngày 11/8 cũng không có cầu thủ nào được trả lời phỏng vấn truyền thông.

Ông Kim muốn các học trò tập trung tối đa cho các trận đấu bán kết của ĐT Việt Nam trước Malaysia.

Quang Hải thoải mái tập luyện giữa làn sóng chỉ trích sau một số trận đấu ở vòng bảng.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa trên sân Mỹ Đình vào chiều ngày 12/8.

Chiều ngày 13/8, toàn đội lên đường đi Malaysia đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2026 (ngày 16/8).

ĐT Việt Nam có 2 buổi tập ở Kuala Lumpur trước khi so tài với đội chủ nhà trên sân vận động Kuala Lumpur vào 20h ngày 16/8.