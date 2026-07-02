Anh hào vòng 1/8 World Cup: ĐT Anh "toát mồ hôi hột", hẹn đấu chủ nhà Mexico

Sáng ngày 1/7, ĐT Mexico đã xuất sắc vượt qua Ecuador để giành quyền vào vòng 1/8 tại World Cup 2026. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa ĐT Anh và ĐT CHDC Congo. Đa phần đều nghĩ “Tam sư” sẽ dễ dàng giành vé nhưng thầy trò HLV Tuchel đã trải qua những giây phút “toát mồ hôi hột”.

"Sư tử đầu đàn" Harry Kane giúp ĐT Anh giành quyền đi tiếp

Đại diện tới từ châu Phi có bàn thắng từ rất sớm do công của Cipenga sau một pha tấn công chớp nhoáng. Nhờ chiến thuật và nền tảng thể lực tốt, Congo khiến cho ĐT Anh bế tắc hoàn toàn trong cả hiệp một và nửa đầu hiệp hai.

Phải tới khi Tuchel thay người, ĐT Anh mới tìm được bàn gỡ của Harry Kane. Đội trưởng của ĐT Anh tiếp tục tỏa sáng với cú sút đẳng cấp ở cuối trận giúp “Tam sư” ấn định tỉ số 2-1. Với chiến thắng này, Anh sẽ gặp Mexico ở vòng 1/8.

Thầy trò HLV Tuchel sẽ gặp bất lợi hơn đối thủ khá nhiều. Sau trận đấu với Congo, họ sẽ mất thêm 1 ngày di chuyển từ Atlanta sang Mexico City. “Tam sư” vốn được nghỉ ít hơn 1 ngày so với đối thủ lại phải di chuyển xa hơn. HLV Tuchel sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo diễn ra vào 17h (giờ địa phương) ngày 5/7.