MC lộ nội y trên sóng truyền hình, vợ xinh của tiền đạo Argentina "gây bão" khán đài

Bên cạnh những trận cầu kịch tính trên sân cỏ, hậu trường World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ toàn cầu với hàng loạt khoảnh khắc viral (gây sốt mạng xã hội). Từ những sự cố trường quay, nhan sắc quyến rũ của các nàng WAGs cho đến những câu chuyện dở khóc dở cười của cổ động viên, tất cả đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu phía sau khán đài.

Emily Rose (váy đỏ) tự dàn dựng sự cố để gây chú ý

World Cup nóng rực: MC gặp sự cố "đỏ mặt"

Những ngày qua, cộng đồng mạng quốc tế liên tục chia sẻ và bàn tán xôn xao về đoạn video ghi lại cảnh nữ MC thể thao kiêm dự báo thời tiết Emily Rose gặp sự cố trang phục ngay trên sóng trực tiếp. Trong lúc cô đang say sưa phân tích trận đấu quyết định thuộc lượt trận cuối vòng bảng của đội tuyển Anh, chiếc váy ôm sát màu đỏ của cô bất ngờ bị bục khóa lớn ở phía sau, làm lộ toàn bộ nội y trước ống kính máy quay. Sự cố nhạy cảm này ngay lập tức kích hoạt làn sóng tìm kiếm dữ dội từ người hâm mộ nhằm lùng sục danh tính và kênh truyền hình mà cô đang làm việc.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau khoảnh khắc "đỏ mặt" này không phải là một tai nạn nghề nghiệp tai hại như nhiều trang tin giật tít. Đây thực chất là một vở kịch hài tình huống được dàn dựng vô cùng khéo léo do chính Emily Rose thực hiện, nhằm mục đích giải trí và tạo tiếng cười cho những người theo dõi trên trang cá nhân của mình.

Sự tỉnh bơ, bản lĩnh của cô nàng khi tiếp tục dẫn chương trình như không có chuyện gì xảy ra kèm dòng trạng thái đầy hài hước trên Instagram: "Show diễn vẫn phải tiếp tục" chính là yếu tố cốt lõi giúp đoạn clip thu về hàng triệu lượt xem và trở thành một trong những khoảnh khắc hậu trường thành công nhất từ đầu mùa giải.

Vợ Martinez quá nổi bật

Vợ xinh Martinez gây sốt khán đài

Song song với sức nóng tại các trường quay, các khán đài World Cup 2026 cũng được đốt cháy bởi sự xuất hiện của các bóng hồng quyến rũ, mà tâm điểm mới nhất chính là Agustina Gandolfo bà xã của tiền đạo chủ lực tuyển Argentina, Lautaro Martínez.

Bức ảnh chụp cận cảnh nhan sắc rạng ngời, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng nóng bỏng của mỹ nhân người Argentina ngay lập tức "gây bão" diện rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng ngàn người hâm mộ đã tràn vào các tài khoản cá nhân của cô để tìm hiểu câu chuyện phía sau khoảnh khắc xuất thần này.

Đối mặt với sự chú ý dồn dập từ truyền thông quốc tế, Agustina Gandolfo đã có những chia sẻ vô cùng ngọt ngào và đầy tự hào về người chồng ngôi sao của mình: "Bất cứ khi nào anh ấy ghi bàn, đó đều là niềm hạnh phúc tột cùng".

Kaylyn Kyle ăn mừng "bung lụa"

Cựu tuyển thủ Canada ăn mừng cuồng nhiệt trong trường quay

Một khoảnh khắc viral khác cũng thu hút lượng tương tác khổng lồ thuộc về Kaylyn Kyle, cựu ngôi sao của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Canada và hiện là bình luận viên thể thao nổi tiếng. Trong buổi phát sóng trực tiếp trận đấu nghẹt thở giữa Canada và Nam Phi, khi tiền vệ Stephen Eustáquio ghi bàn thắng vàng ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai (phút 92) mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Canada, trường quay đã hoàn toàn bùng nổ.

Quá phấn khích trước tấm vé lịch sử bước vào vòng loại trực tiếp của đội nhà, Kaylyn Kyle đã đánh mất sự nghiêm túc thường thấy của một biên tập viên, liên tục nhảy cẫng lên hò hét và vung tay ăn mừng đầy cuồng nhiệt.

Màn ăn mừng "cháy hết mình" này đã khiến bộ trang phục ôm sát của cô bị kéo căng hết mức theo từng nhịp nhảy, dẫn đến việc nhiều trang tin giật gít giật gân rằng cô "suýt gặp sự cố lộ hàng nghiêm trọng".

Tuy nhiên, khi xem kỹ đoạn video thực tế, người hâm mộ chỉ thấy được sự nhiệt huyết, tình yêu bóng đá nguyên bản và niềm tự hào dân tộc sâu sắc của một cựu thần từng có 101 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và giành HCĐ Olympic 2012. Khoảnh khắc đáng yêu này đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ công chúng vì sự chân thật, phá bỏ mọi khuôn mẫu cứng nhắc của nghề phát thanh truyền hình.

Nam cổ động viên và khoảnh khắc bị dân mạng "theo sát"

Nam cổ động viên Colombia "sống trong sợ hãi" vì trốn vợ đi xem bóng đá

Nếu như ba câu chuyện trên mang lại bầu không khí vui vẻ và nóng bỏng, thì câu chuyện của một nam cổ động viên Colombia lại khiến người xem phải dở khóc dở cười vì một "bi kịch gia đình" diễn ra ngay trên khán đài.

Trong trận cầu căng thẳng giữa Colombia và Bồ Đào Nha, camera của nhà đài trong lúc quét qua các khán đài để bắt khoảnh khắc của khán giả đã vô tình ghi lại một khung cảnh vô cùng lạc điệu. Giữa biển người đang hò reo cuồng nhiệt, một người đàn ông Colombia lại ngồi thẫn thờ, dán chặt mắt vào màn hình điện thoại với gương mặt lộ rõ sự hoang mang, sợ hãi.

Cận cảnh màn hình điện thoại cho thấy anh chàng đang phải trải qua một cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa qua tin nhắn với vợ của mình ở quê nhà. Hóa ra, vì quá đam mê bóng đá nhưng không được sự đồng ý, anh đã liều lĩnh trốn vợ, âm thầm tự mua vé máy bay để sang Mỹ theo chân đội tuyển quốc gia.

Sự việc đổ bể khi "nóc nhà" phát hiện ra và lập tức nổi trận lôi đình qua tin nhắn, khiến nam cổ động viên này hoàn toàn mất hồn, không còn tâm trí đâu để theo dõi trận đấu dưới sân. Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0 nghẹt thở, trong khi các cổ động viên Colombia ăn mừng cuồng nhiệt vì đội nhà chính thức giành vé vào vòng 32 đội để gặp Ghana vào ngày 3/7 tới, thì người đàn ông này vẫn ngồi bất động chịu trận, vô tình trở thành tâm điểm châm biếm và là "meme" (ảnh châm biếm) gây bão khắp mạng xã hội toàn cầu về nỗi sợ vợ của các đấng mày râu.