Anh em cầu thủ Cape Verde biết trước Yamal sẽ "vô hại", đội bóng nhỏ bé lập kỷ lục đá đẹp

Tự tin khóa chặt Yamal

Laros Duarte và Deroy Duarte là 2 anh em ruột thi đấu cho tuyển Cape Verde ở World Cup 2026. Họ đã chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ khi đối đầu với ngôi sao trẻ Yamal nói riêng và tuyển Tây Ban Nha nói chung. Ở trận này, ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha được tung vào sân ở phút 71 để thay cho Gavi, nhưng anh không thể để lại dấu ấn nào trước hàng thủ chơi rất tập trung của Cape Verde.

Deroy Duarte nói với ESPN: "Bạn nghe thấy tiếng reo hò của người hâm mộ và cảm nhận được từ khí chất của Yamal. Tất cả tin rằng cầu thủ đẳng cấp đang tiến đến. Nhưng ngay khi anh ấy chạm bóng, hậu vệ trái và tiền vệ cánh trái của chúng tôi đã lao vào anh ấy. Và chúng tôi biết hôm nay anh ấy sẽ chẳng làm được gì".

2 anh em nhà Duarte

Laros Duarte đá chính và được thay ra ở phút 61. Em trai Deroy Duarte chính là người vào thay. Laros Duarte chia sẻ cảm giác đầy tự hào khi 2 anh em được ra sân ở World Cup: "Điều đó thật điên rồ. Lý tưởng nhất là 2 anh em chúng tôi chơi cạnh nhau. Nhưng không sao, chúng tôi luôn dành cho nhau mọi thứ.

Từ lúc tôi rời sân, tôi trở thành khán giả và rồi sự căng thẳng thực sự bắt đầu. Trên sân bạn không thực sự nhận ra điều đó. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đó mới là một bữa tiệc.

Chúng tôi đã thấy bố mẹ mình khóc. Cảm giác này thật khó diễn tả, đó là điều mà bạn chỉ có thể gặp trong giấc mơ".

Cape Verde chơi đẹp

Cape Verde dành phần lớn thời gian để phòng ngự ở trận này khi chỉ cầm bóng 26%. Nhưng Cape Verde vẫn đá đẹp khi không có những tình huống phạm lỗi ác ý. Theo thống kê, Cape Verde chỉ 1 lần phạm lỗi suốt cả trận, con số ít nhất mà 1 đội bóng làm được ở World Cup kể từ năm 1966.

Trong khi đó, tiền đạo Mikel Oyarzabal cũng tạo nên kỷ lục không tưởng. Theo Opta, ngôi sao của Tây Ban Nha chơi 30 phút đầu tiên mà không có nổi 1 lần chạm bóng. Đây là kỷ lục không tưởng mà có lẽ rất lâu nữa mới bị phá vỡ.