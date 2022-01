Tiền đồng liên tục tăng giá so với đô la Mỹ

Tiền đồng lấn lướt USD trong năm 2021

Năm 2021, VND là một trong số ít các loại tiền tệ đã tăng giá so với USD, ngược với xu hướng của những năm trước. Tính đến tháng 11, so với cuối năm 2020, tỷ giá USD/VND đã giảm 1,73%, theo KBSV.

NHNN ít can thiệp vào thị trường ngoại tệ một chiều. Theo đó, khối lượng mua vào ngoại tệ giảm mạnh so với các năm trước. Giá trị mua vào ước tính cho năm 2021 là 13 tỷ USD so với giá trị mua vào các năm 2020, 2019 theo IMF lần lượt là 16 tỷ USD và 23 tỷ USD.

11 tháng đầu năm, NHNN đã thực hiện ba lần giảm giá mua vào ngoại tệ, với tổng mức giảm là 475 đồng (giảm 150 đồng vào ngày 8/6, 225 đồng vào ngày 10/8 và 100 đồng vào ngày 5/11).

Trong năm 2021, NHNN đã liên tục có những thay đổi liên quan đến việc mua, bán USD như ngừng niêm yết tỷ giá giao ngay tại Sở Giao dịch, ngưng hoạt động mua ngoại tệ giao ngay, giảm sâu giá mua USD kỳ hạn 6 tháng.

NHNN đang điều hành tỷ giá một cách linh hoạt theo quy luật cung cầu của thị trường ngoại hối hơn trước.

Trong tuần giữa tháng 12, khoảng cách giữa tỷ giá trung tâm và tỷ giá NHTM xuống còn 151 đồng, mức thấp nhất trong gần nửa năm trở lại đây.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đây chỉ là diễn biến mang tính chất thời điểm phản ánh tình trạng thiếu hụt USD tạm thời trong hệ thống (cung USD không dồi dào nhưng nhu cầu dồn mạnh tại một thời điểm).

Ngay sau đó, NHNN đã phát đi tín hiệu can thiệp khi giảm mạnh giá bán USD tại Sở Giao dịch về mức 23.150 VND/USD để hỗ trợ thanh khoản kịp thời, nhằm ổn định tỷ giá.

Năm 2022, xu hướng tỷ giá sẽ như thế nào?

Đánh giá về triển vọng của tỷ giá trong thời gian tới, nhiều công ty chứng khoán cho rằng tỷ giá USD/VND sẽ có những diễn biến ổn định trong thời gian tới.

Theo VNDirect, các yếu tố hỗ trợ cho đồng VND trong những năm gần đây vẫn được duy trì, bao gồm thặng dư thương mại và dự trữ ngoại hối cao hơn.

VNDirect kỳ vọng thặng dư cán cân thanh toán sẽ tăng lên 1,9% GDP vào năm 2022 từ mức thâm hụt dự kiến là 0,4% GDP trong năm 2021, dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ đạt 122,2 tỷ USD vào cuối năm 2022. Tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ ổn định trong vùng 22.600 - 23.100 trong năm 2022.

Một công ty chứng khoán khác, Mirae Asset cho rằng trong năm 2022, VND sẽ ổn định hơn và dao động trong biên độ quanh 0,5% so với USD.

Trong khi đó, VCBS đưa ra dự báo VND có thể giảm giá tương đối so với USD trong năm 2022, mức biến động được dự báo không quá 2% cho cả năm trong điều kiện Fed trung hòa chính sách tiền tệ nới lỏng nhanh hơn ECB, BoJ.

