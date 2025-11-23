Thực hư thông tin "giải cứu" tôm hùm cho bà con Phú Yên trên mạng xã hội

Tranh cãi về thông tin "giải cứu" tôm hùm

Tối 21/11, trên mạng xã hội Facebook tại Huế xuất hiện nhiều bài đăng kêu gọi “giải cứu tôm hùm cho bà con Phú Yên (cũ)”, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, do bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.

Các bài viết chủ yếu rao bán tôm hùm size 3-4 con/kg với giá từ 230.000 đồng/kg; nhiều bài khác đưa mức giá dao động từ 250.000-270.000 đồng/kg.

Chỉ sau thời gian ngắn, các bài đăng này nhanh chóng lan truyền và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng tại TP Huế. Nhiều người bày tỏ mong muốn chung tay hỗ trợ, mua tôm để giúp bà con vượt qua khó khăn.

Bài đăng kêu gọi "giải cứu tôm hùm cho bà con Phú Yên" (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, nhiều tài khoản Facebooker đã để lại bình luận tại các bài đăng này về số lượng kg tôm hùm đặt mua kèm theo địa chỉ và số điện thoại để nhận hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh các bình luận đặt mua tôm hùm, đã có không ít tài khoản Facebooker khác cho rằng, việc những người đăng tải nội dung "giải cứu tôm hùm cho bà con Phú Yên" là không đúng sự thật, nghi vấn đây là hành vi lợi dung mưa lũ, tình thương của cộng đồng để buôn bán và trục lợi.

Một tài khoản có tên H.B. bình luận, "Làm giàu cho con buôn, lợi dụng lũ lụt để trục lợi, chứ tôm ngâm nước lụt 1 - 2 ngày còn gì nữa mà ăn".

Tương tự tài khoản có tên L.V. bình luận: "Hiện tại, hàng còn tắc đường chưa đi được, tôm chết hàng loạt không có đá lạnh bảo quản nên cũng hư hết. Cho nên trên thị trường giải cứu tôm của thương gia thôi, không có ở Phú Yên đâu".

Đáng chú ý, trong một Group có tên Sinh Viên Đại Học Huế xuất hiện một bài đăng với nội dung "Dạ chào anh chị, em là sinh viên năm 1 học ở Huế quê Phú Yên, sáng giờ em lướt thấy 1 số anh chị úp bài giải cứu tôm Phú Yên giá 230k/kg.

Em thật sự thắc mắc, quê em ngập đường xá tê liệt hoàn toàn, tàu, xe khách đều hủy chuyến thì tôm Phú Yên ở em vận chuyển ra Huế bằng cách nào hay vậy ạ?".

Thông tin "giải cứu" tôm hùm là chính xác

Trước những thông tin trên, PV Người Đưa Tin đã liên hệ với lãnh đạo của phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk là một trong những địa phương nuôi tôm hùm với số lượng lớn để làm rõ thực hư về vấn đề này.

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài cho biết, tình trạng tôm hùm trên địa bàn chết hàng loạt với khoảng 22.000 lồng, tổng số ước tính khoảng 6 triệu con, gây thiệt hại khoảng 600 tỷ đồng.

Liên quan đến việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung “giải cứu” tôm hùm cho người dân Phú Yên, gây nhiều ý kiến trái chiều, ông Nguyên khẳng định thông tin này là đúng và chính xác, phần nào giúp bà con gỡ gạc. “Người dân đem tôm đi bán nhưng thời điểm đó mất điện, không có đá để ướp. Tôm gặp nước ngọt mà không được bảo quản lạnh thì hư rất nhanh”, ông nói.