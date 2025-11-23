Chợ trống kệ, người dân Gia Lai phải “săn” từng bó rau nhỏ

Tại chợ Lớn Mới – đầu mối cung ứng rau lớn nhất Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai - lượng rau về giảm tới 90% so với bình thường. Nhiều sạp phải đóng cửa vì không còn hàng. Giá các loại rau muống, cải, mồng tơi, rau ngót tăng 5.000–10.000 đồng/kg; trong khi cà rốt, khoai tây, bí xanh tăng 30–50%. Nhiều người phải lùng quanh các sạp, tranh thủ những đợt hàng hiếm để mua từng bó rau nhỏ.

Giá rau xanh tại Quy Nhơn hiện tăng rất cao so với những ngày trước đây

Nguyên nhân chính là các ruộng rau bị ngập úng, cộng với tuyến giao thông nối Gia Lai với các vựa rau lớn ở Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk bị chia cắt. Theo tiểu thương, đây là lần đứt gãy nguồn hàng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Hệ thống siêu thị tại Quy Nhơn cũng chịu tác động nặng nề. Kệ rau gần như trống rỗng, chỉ còn một số củ quả trữ đông. Ông Nguyễn Danh Nhân, Giám đốc Co.opmart Quy Nhơn và An Nhơn,nói; "Nguồn rau từ Lâm Đồng không thể vận chuyển xuống, trong khi nguồn địa phương bị ngập úng. Chúng tôi phải điều hàng từ hệ thống miền Trung nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu".

Trong khi rau xanh khan hiếm, thủy sản nuôi trồng dồi dào nhưng giá giảm mạnh. Nhiều lồng bè ven biển, ven đầm bị ngập, buộc người dân phải bán gấp. Giá tôm, cá giảm 20–50%, đặc biệt là cá chim, cá mú, tôm hùm.

Những ngày qua, nhiều người chen chúc nhau đến Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn và An Nhơn để mua từng bó rau

Nguồn thịt tươi cũng bị ảnh hưởng. Lò mổ tập trung tại phường Quy Nhơn Đông, nơi giết mổ gần 400 con heo, bò mỗi ngày, phải tạm dừng 3 ngày vì ngập nước. Nhiều quán ăn phải đóng cửa tạm thời do thiếu xương, thịt tươi.

Tình trạng này tạo áp lực kép: rau xanh khan hiếm khiến giá tăng cao, trong khi thủy sản và thịt tươi giảm giá, ảnh hưởng đến cả người tiêu dùng lẫn tiểu thương. Mưa lũ không chỉ làm ngập úng ruộng đồng mà còn gián đoạn nguồn cung thực phẩm, biến việc đi chợ hàng ngày trở thành thử thách lớn.