Bắt đáy thành công, 8x tiết kiệm cả nửa tỷ đồng mua đất làm nhà

Cùng với đà tăng mạnh của giá vàng những tháng đầu năm 2024, thị trường đất nền nhiều khu vực tại Hà Nội cũng nhận được sự quan tâm của những người có nhu cầu ở thực cũng như đầu tư.

Theo đó, những ngày gần đây tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (huyện Đông Anh), môi giới và nhà đầu tư đổ về tìm hiểu đất nền rất đông. Theo khảo sát, giá đất nền tại Đông Anh giá tăng 10-15% so với thời điểm đầu năm 2024. Đất nền tại xã Xuân Canh, giá mặt đường dao động 90-100 triệu đồng/m2, một số vị trí đắc địa có giá cao hơn 110-120 triệu đồng/m2.

Tại mặt đường Đông Hội, trước Tết giá đất chỉ khoảng 130-150 triệu đồng/m2, nhưng gần đây thấy mọi người xôn xao có chủ đầu tư sắp làm dự án trước mặt nên giá sốt lên 180-200 triệu đồng/m2.

Khảo sát tại huyện Hoài Đức, giá đất ở vị trí kinh doanh, đường hai ô tô tránh nhau thuộc Kim Chung, giá đang ở mức 83-95 triệu đồng/m2, tăng so với mức giá 80-90 triệu đồng/m2 cuối năm 2023. Tương tự, đất hai ô tô tránh nhau ở An Thượng, Di Trạch, La Phù đang ở mức 63-80 triệu đồng/m2, tăng nhẹ 3 giá so với cuối năm ngoái. Đất Đông La, La Phù, Đức Thượng, vị trí kinh doanh, giá cũng tăng từ 64-80 triệu đồng/m2 lên mức 67-85 triệu đồng/m2.

Giá đất nền nhiều khu vực tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2024

Tại quận Hà Đông, giá đất nền nhiều khu vực cũng tăng mạnh so với đầu năm 2024 nhờ những thông tin tích cực từ đường vành đai 4 đang được triển khai trên địa bàn. Đất trong ngõ giao dịch phổ biến ở mức giá 40-45 triệu đồng/m2, ở những vị trí ô tô có thể vào nhà và kinh doanh được thậm chí được giao dịch với mức giá lên tới 80-90 triệu đồng/m2.

Anh Thắng, một nhà đầu tư BĐS tại Hà Đông cho biết mới đây đã bán thành công lô đất với diện tích 40m2 mặt đường hai ô tô tránh nhau tại tổ 5 Yên Nghĩa, có thể kinh doanh được với mức giá 3,6 tỷ đồng tương đương 90 triệu đồng/m2.

Trước đà tăng phi mã của đất nền nhiều khu vực từ đầu năm 2024 đến nay, anh Tuấn sinh năm 1981 tại Thái Nguyên chia sẻ gia đình mình đã tiết kiệm tới hơn 500 triệu đồng sau quyết định xuống tiền mua lô đất làm nhà vào cuối năm 2023.

Ông bố 2 con quê Thái Nguyên này cho biết gia đình quyết định tìm mua đất nền vào cuối tháng 9/2023 khi thị trường đất nền nhiều khu vực vùng ven Hà Nội vẫn trầm lắng. Sau gần một tháng tìm kiếm và tham khảo qua các môi giới tại khu vực anh chị quyết định xuống tiền mua lô đất 34m2 mặt ngõ 3,4 m với mức giá chỉ 43 triệu đồng/m2. “Thời điểm này giao dịch đất nền khu vực Yên Nghĩa – Hà Đông khá trầm lắng, với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng gia đình tôi được môi giới đưa đi xem rất nhiều lô đất với diện tích từ 30-40m2. Sau một thời gian tham khảo, chúng tôi quyết định mua lô đất này bởi vừa có thể ở vừa có thể kinh doanh sau này”, anh Tuấn chia sẻ.

Ông bố 8X quê Thái Nguyên cảm thấy choáng váng với mức tăng giá đất nền trong khu vực thời gian gần đây. Theo đó, những lô đất gần vị trí anh đang làm nhà hiện đang được rao bán với mức giá từ 55 – 60 triệu đồng/m2. Anh Tuấn cho biết những lô đất với diện tích từ 30-45m2 được rao bán cao hơn so với những lô đất từ 50m2 trở lên. Thậm chí, lô đất chỉ 30m2 trong ngõ 2,2m sau nhà anh đang xây dựng được chào giá bán lên tới 1,7 tỷ đồng, tương đương hơn 56,6 triệu đồng/m2.

“Với mức giá hiện nay, có thể nói gia đình chúng tôi tiết kiệm tới hơn 500 triệu đồng cho quyết định xuống tiền cách đây chỉ 6 tháng”, anh Tuấn vui vẻ chia sẻ. Đưa ra lời khuyên với những người có nhu cầu mua đất nền để làm nhà ở thời điểm này, ông bố 8X cho biết người mua cần dành thời gian để tìm hiểu, tham khảo từ nhiều nguồn để có thể đàm phán được mức giá tốt nhất. “Nhiều người do không dành thời gian tham khảo thông tin mà hoàn toàn tin vào môi giới, vội vàng xuống tiền sợ người khác mua tranh mất có thể bị kê chênh từ vài chục tới cả trăm triệu đồng”, anh Tuấn cảnh báo.

Trong khi đó, dữ liệu nghiên cứu thị trường của Batdongsan cho thấy, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng tăng trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho biết so với đầu năm 2023, thị trường bất động sản đầu năm nay có những dấu hiệu tích cực hơn rõ rệt. Trong 3 tháng qua, trừ thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch đất nền có sự tăng trưởng rõ nét. Theo thông tin từ nhiều đơn vị môi giới phân khúc này, đã xuất hiện làn sóng săn mua đất nền số lượng lớn từ nhóm nhà đầu tư phía Bắc.

Theo lãnh đạo Batdongsan, hiện nay giá đất nền vẫn đang ổn định, nhưng càng về cuối quý 1, số lượng các nhà đầu tư có sẵn tiền đi gom hàng và đi tìm mua đất nên càng nhiều lên. Khi nhu cầu tăng rõ ràng hơn thì giá sẽ tăng. Nhiều đơn vị môi giới đất nền cũng đã xác nhận là giá đất nền có sự điều chỉnh ngay trong tháng 3 này.

Theo ông Tuấn, sự hồi phục sớm của thị trường đất nền được thúc đẩy bởi hai yếu tố là sóng đón đầu thay đổi của 3 bộ Luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2025 và sự “bão hòa” của các kênh đầu tư khác. Bên cạnh đó, đất nền là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực. Với các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, những khu đất ở nơi này vẫn sẽ tăng trưởng bền vững nhờ xu hướng giãn dân và các hệ thống hạ tầng lớn đang dần hình thành.

