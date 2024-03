Giá chung cư tăng 200-500 triệu đồng sau 3 tháng, người tìm mua méo mặt

Dù thị trường BĐS vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên thị trường chung cư vẫn đang là một trong những điểm sáng khi vẫn nhận được sự quan tâm từ người có nhu cầu ở thực và đầu tư. Nhu cầu tăng cao khiến giá nhà chung cư vẫn được neo ở mức cao và vẫn đang từng ngày thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá chung cư liên tục ghi nhận tăng giá thời gian gần đây khiến nhiều người đã phải tạm hoãn kế hoạch tìm nơi an cư của mình tại Thủ đô. Anh Minh một nhân viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho biết với số tiền tích lũy 1,2 tỷ đồng, thời gian qua anh đã tìm kiếm căn hộ chung cư phía ngoài các quận chung tâm của Hà Nội. Tuy nhiên, do số lượng căn hộ mới rao bán khan hiếm và giá liên tục được đẩy lên mức cao đã vượt khả năng của bản thân.

Tương tự, chị Thanh Hải (Thái Bình) cũng đã phải gác lại giấc mơ mua chung cư của mình bởi với số tiền 1 tỷ đồng, gia đình chị sẽ phải vay mượn tới gần 2 tỷ nữa mới có thể mua được một căn hộ khoảng 70m2 trên thị trường hiện nay. Để giải quyết nhu cầu chỗ ở của mình, đến nay cả chị Hải và anh Minh vẫn đang phải chi cả chục triệu đồng mỗi tháng để thuê nhà gần chỗ làm việc.

Theo khảo sát của phóng viên, giá căn hộ liên tục tăng trong thời gian qua, bất chấp bối cảnh khó khăn chung của toàn bộ thị trường bất động sản. Trong đó, giá căn hộ Hà Nội tại quận Thanh Xuân thời điểm hiện tại ghi nhận mức tăng 400-500 triệu đồng/căn so với cuối năm 2023. Cụ thể, một căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Goldseason tăng từ mức 3,5-3,7 tỷ đồng/căn lên mức 3,9-4,2 tỷ đồng/căn. Loạt căn hộ thuộc dự án Hapulico tăng trung bình từ 250-400 triệu đồng/căn so với năm ngoái… Giá căn hộ tại dự án Imperia Garden tăng từ 3,8-3,9 tỷ đồng/căn lên mức 4,2-4,4 tỷ đồng/căn.

Giá căn hộ chung cư Hà Nội vẫn không ngừng tăng giá

Tại quận Cầu Giấy, căn hộ có diện tích khoảng 70m2 tại Home City cũng ghi nhận mức tăng từ 3,7-3,9 tỷ đồng/căn lên mức 4,2-4,3 tỷ đồng/căn. Các dự án tái định cư thuộc Nam Trung Yên, các căn 2 ngủ 2 vệ sinh từ mức giá 2,9-3,2 tỷ đồng của cuối năm ngoái cũng tăng mạnh lên 3,4-3,7 tỷ đồng/căn…

Tại quận Hà Đông, mức tăng giá từ 200-500 triệu đồng cũng được ghi nhận ở một loạt dự án. Trong đó, căn hộ 74,5m2 tại dự án Terra An Hưng đang được chào bán với mức giá mới lên tới 3,9 tỷ đồng. Trong khi đó, căn hộ có diện tích 56m2 tại CT7B Dương Nội đang được chủ nhà đưa ra mức giá 2,2 tỷ đồng, căn hộ gần 58m2 tại CT7H tại Dương Nội cũng đang được rao bán với mức giá 2,4 tỷ đồng,…

Tại dự án Gemek (Hoài Đức), giá bán các căn 2 ngủ 2 vệ sinh từ mức giá trung bình là 2,2 tỷ/căn thời điểm cuối năm ngoái, hiện giá chào bán đang ở mức 2,5-2,6 tỷ đồng/căn. Dự án The Golden An Khánh những căn 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án này cũng tăng từ mức 2,1-2,2 tỷ đồng/căn lên mức giá 2,4-2,6 tỷ đồng/căn…. Mức tăng 200-500 triệu đồng/căn so với cuối năm 2023 cũng được ghi nhận tại các dự án thuộc khu đô thị Mễ Trì Hạ, khu đô thị Mễ Trì Thượng của quận Nam Từ Liêm... Thậm chí giá căn hộ tại các dự án trong quần thể Vinhomes Smart City cũng đã ghi nhận mức tăng giá từ 500 triệu đến cả tỷ đồng/căn chỉ sau một năm. Để mua được căn hộ nhỏ có diện tích 30m2 tại đây số tiền khách hàng phải chuẩn bị khoảng 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, các căn hộ có diện tích 45m2 cũng đang được rao bán với mức giá từ 2,5 đến 2,7 tỷ đồng. Với những căn có diện tích từ 60m2 trở lên, mức giá rao bán phổ biến từ 3,1 đến 6,5 tỷ đồng.

Theo Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 2/2024 của chuyên trang Batdongsan, tại Hà Nội, mức độ quan tâm tại các phân khúc đều giảm, tuy nhiên, chung cư chỉ giảm khoảng 8% - mức thấp nhất so với toàn thị trường. Hiện chung cư trở thành loại hình chiếm ưu thế, thu hút lượng khách quan tâm.

Bên cạnh đó, giá chung cư cao cấp (trên 50 triệu/m2) và trung cấp (30-50 triệu đồng/m2) vẫn tiếp tục tăng cao, lần lượt khoảng 4% và 3% so với tháng 1. Nếu so với cuối năm 2023, mức tăng đạt trung bình 10 - 15%. Chưa có dấu hiệu dừng lại, giá căn hộ Hà Nội tiếp tục thiết lập mặt bằng mới.

Nói về lý do khiến giá chung cư liên tục tăng cao trong những năm gần đây, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, giá căn hộ vẫn liên tục tăng cao do nguồn cung khan hiếm. Trong quý 3/2023, cả nước chỉ có 42 dự án nhà ở thương mại hoàn thành, đạt khoảng 46% so với năm 2022. Bộ cũng cho rằng, mỗi năm cả nước cần thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Song với tình hình nguồn cung "ách tắc" hiện tại, mỗi năm Việt Nam thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở.

Trong khi đó, đại diện của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định, thị trường thiếu nguồn cung cho nên trong năm 2024, dự báo giá bán chung cư sơ cấp sẽ tiếp tục tăng trung bình khoảng 3 – 8%. Nếu không gặp khó khăn về dòng tiền, chủ đầu tư sẽ tiếp tục giữ giá bán ở mức cao để tối đa hóa lợi nhuận. Hiện tại, số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới rất ít và có xu hướng sụt giảm tiếp, đặc biệt là phân khúc bình dân, trung cấp.

"Giá chung cư neo cao không chỉ vì chủ đầu tư cố giữ giá cao mà còn vì chi phí đầu tư, xây dựng tăng do giá nguyên vật liệu đầu vào, nhân công, chi phí tiếp cận tài chính tăng. Lãi suất thấp cùng lạm phát cao kỷ lục của quãng thời gian trước cũng là những yếu tố góp phần làm giá nhà tăng mạnh”, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho biết.

